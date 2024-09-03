https://ria.ru/20240903/sk-1970319645.html

СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии

СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 03.09.2024

СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии

Следователи завели уголовное дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:11

2024-09-03T17:11

2024-09-03T17:26

происшествия

россия

магас

республика ингушетия

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ПЯТИГОРСК, 3 сен — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК."Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в заявлении.Ранее во вторник, около 14:30 мск, вооруженный заостренным металлическим предметом мужчина напал на сотрудников полиции на посту ДПС на въезде в Магас. В результате один инспектор пострадал, его госпитализировали. Злоумышленника удалось нейтрализовать, его личность устанавливается.

https://ria.ru/20240808/bastrykin-1965069814.html

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магас

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, магас, республика ингушетия