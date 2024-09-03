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СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 03.09.2024
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17:11 03.09.2024 (обновлено: 17:26 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/sk-1970319645.html
СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии
СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 03.09.2024
СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии
Следователи завели уголовное дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:11
2024-09-03T17:26
происшествия
россия
магас
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ПЯТИГОРСК, 3 сен — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.&quot;Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)&quot;, — говорится в заявлении.Ранее во вторник, около 14:30 мск, вооруженный заостренным металлическим предметом мужчина напал на сотрудников полиции на посту ДПС на въезде в Магас. В результате один инспектор пострадал, его госпитализировали. Злоумышленника удалось нейтрализовать, его личность устанавливается.
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происшествия, россия, магас, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Магас, Республика Ингушетия
СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии

СК завел дело после нападения мужчины с отверткой на инспектора ДПС в Ингушетии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 3 сен — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
«

"Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в заявлении.

Ранее во вторник, около 14:30 мск, вооруженный заостренным металлическим предметом мужчина напал на сотрудников полиции на посту ДПС на въезде в Магас. В результате один инспектор пострадал, его госпитализировали.
Злоумышленника удалось нейтрализовать, его личность устанавливается.
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