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СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии
СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 03.09.2024
СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии
Следователи завели уголовное дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:11
2024-09-03T17:11
2024-09-03T17:26
происшествия
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магас
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ПЯТИГОРСК, 3 сен — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК."Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в заявлении.Ранее во вторник, около 14:30 мск, вооруженный заостренным металлическим предметом мужчина напал на сотрудников полиции на посту ДПС на въезде в Магас. В результате один инспектор пострадал, его госпитализировали. Злоумышленника удалось нейтрализовать, его личность устанавливается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, магас, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Магас, Республика Ингушетия
СК возбудил дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии
СК завел дело после нападения мужчины с отверткой на инспектора ДПС в Ингушетии
ПЯТИГОРСК, 3 сен — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения на инспектора ДПС в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
«
"Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в заявлении.
Ранее во вторник, около 14:30 мск, вооруженный заостренным металлическим предметом мужчина напал на сотрудников полиции на посту ДПС на въезде в Магас. В результате один инспектор пострадал, его госпитализировали.
Злоумышленника удалось нейтрализовать, его личность устанавливается.