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Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года
Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года - РИА Новости, 03.09.2024
Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года
Наградная символика Союзного государства России и Белоруссии будет представлена до конца 2024 года, заявили в постоянном комитете Союзного государства. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:28
2024-09-03T10:28
2024-09-03T10:28
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
санкт-петербургский монетный двор
гознак
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Наградная символика Союзного государства России и Белоруссии будет представлена до конца 2024 года, заявили в постоянном комитете Союзного государства. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев провел встречу с директором Санкт-Петербургского монетного двора (акционерного общества Гознак) Александром Балуновым. "Обсуждались задачи изготовления наградной символики, посвященной 25-летию со дня подписания Союзного договора во исполнение решений Высшего Госсовета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства, которая будет представлена в IV квартале 2024 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте постоянного комитета. Там отметили, что в ходе встречи были рассмотрены технологические образцы наград, настольной юбилейной медали. "Были поддержаны предложения Постоянного Комитета Союзного государства", — заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240901/mediakholding-1969865413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, санкт-петербургский монетный двор, гознак
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Санкт-Петербургский монетный двор, Гознак
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Наградная символика Союзного государства России и Белоруссии будет представлена до конца 2024 года, заявили в постоянном комитете Союзного государства.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
провел встречу с директором Санкт-Петербургского монетного двора
(акционерного общества Гознак
) Александром Балуновым.
"Обсуждались задачи изготовления наградной символики, посвященной 25-летию со дня подписания Союзного договора во исполнение решений Высшего Госсовета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства, которая будет представлена в IV квартале 2024 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте постоянного комитета.
Там отметили, что в ходе встречи были рассмотрены технологические образцы наград, настольной юбилейной медали. "Были поддержаны предложения Постоянного Комитета Союзного государства", — заключили в ведомстве.