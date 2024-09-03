Рейтинг@Mail.ru
Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
10:28 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/simvolika-1970169375.html
Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года
Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года - РИА Новости, 03.09.2024
Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года
Наградная символика Союзного государства России и Белоруссии будет представлена до конца 2024 года, заявили в постоянном комитете Союзного государства. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:28
2024-09-03T10:28
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
санкт-петербургский монетный двор
гознак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970171802_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_81eec7a4bdd3964c12b1708154024f6b.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Наградная символика Союзного государства России и Белоруссии будет представлена до конца 2024 года, заявили в постоянном комитете Союзного государства. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев провел встречу с директором Санкт-Петербургского монетного двора (акционерного общества Гознак) Александром Балуновым. "Обсуждались задачи изготовления наградной символики, посвященной 25-летию со дня подписания Союзного договора во исполнение решений Высшего Госсовета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства, которая будет представлена в IV квартале 2024 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте постоянного комитета. Там отметили, что в ходе встречи были рассмотрены технологические образцы наград, настольной юбилейной медали. "Были поддержаны предложения Постоянного Комитета Союзного государства", — заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240901/mediakholding-1969865413.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970171802_402:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_e4e2b917ea49685c69e3598fdf3bde40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, санкт-петербургский монетный двор, гознак
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Санкт-Петербургский монетный двор, Гознак

Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года

© Фото : Постоянный Комитет Союзного государстваГоссекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев провел встречу с директором Санкт-Петербургского монетного двора (акционерного общества Гознак) Александром Балуновым
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев провел встречу с директором Санкт-Петербургского монетного двора (акционерного общества Гознак) Александром Балуновым - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Постоянный Комитет Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев провел встречу с директором Санкт-Петербургского монетного двора (акционерного общества Гознак) Александром Балуновым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Наградная символика Союзного государства России и Белоруссии будет представлена до конца 2024 года, заявили в постоянном комитете Союзного государства.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев провел встречу с директором Санкт-Петербургского монетного двора (акционерного общества Гознак) Александром Балуновым.
"Обсуждались задачи изготовления наградной символики, посвященной 25-летию со дня подписания Союзного договора во исполнение решений Высшего Госсовета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства, которая будет представлена в IV квартале 2024 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте постоянного комитета.
Там отметили, что в ходе встречи были рассмотрены технологические образцы наград, настольной юбилейной медали. "Были поддержаны предложения Постоянного Комитета Союзного государства", — заключили в ведомстве.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства
1 сентября, 23:33
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий МезенцевСанкт-Петербургский монетный дворГознак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала