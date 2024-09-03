https://ria.ru/20240903/simvolika-1970169375.html

Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года

Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года - РИА Новости, 03.09.2024

Наградная символика СГ России и Белоруссии будет представлена до конца года

Наградная символика Союзного государства России и Белоруссии будет представлена до конца 2024 года, заявили в постоянном комитете Союзного государства. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:28

2024-09-03T10:28

2024-09-03T10:28

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

санкт-петербургский монетный двор

гознак

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Наградная символика Союзного государства России и Белоруссии будет представлена до конца 2024 года, заявили в постоянном комитете Союзного государства. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев провел встречу с директором Санкт-Петербургского монетного двора (акционерного общества Гознак) Александром Балуновым. "Обсуждались задачи изготовления наградной символики, посвященной 25-летию со дня подписания Союзного договора во исполнение решений Высшего Госсовета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства, которая будет представлена в IV квартале 2024 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте постоянного комитета. Там отметили, что в ходе встречи были рассмотрены технологические образцы наград, настольной юбилейной медали. "Были поддержаны предложения Постоянного Комитета Союзного государства", — заключили в ведомстве.

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россия

белоруссия

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Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, санкт-петербургский монетный двор, гознак