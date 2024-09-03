https://ria.ru/20240903/shufutinskiy-1970308610.html

"Ветераны России" попросили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста

"Ветераны России" попросили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста - РИА Новости, 03.09.2024

"Ветераны России" попросили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило присвоить певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:39

2024-09-03T16:39

2024-09-03T16:39

шоубиз

михаил шуфутинский

владимир путин

ольга любимова

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило присвоить певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста РФ, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. "Обращаемся к вам (президенту РФ Владимиру Путину и министру культуры РФ Ольге Любимовой – ред.) от имени движения "Ветераны России" с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания "Народный артист Российской Федерации" Михаилу Захаровичу Шуфутинскому", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. По словам "Ветеранов России", присвоение Шуфутинскому этого звания станет справедливым признанием его многолетнего труда и патриотизма. "Его творчество давно заслужило эту высокую награду, и мы искренне надеемся на вашу поддержку", - сказано в обращении. Собеседник агентства отметил, что Шуфутинский – человек с твердыми принципами, который не боится открыто заявлять о своей любви к родине. "Его позиция заслуживает уважения, и, безусловно, он достоин звания "Народный артист Российской Федерации". Общество уже давно признало его таким. Он стал символом для миллионов россиян, и его песня "Третье сентября" давно превратилась в культурное явление, которое ежегодно ожидают, как Новый год или "Иронию судьбы". Он создал уникальный образ, который находит отклик у широкой аудитории, а его творчество по праву можно назвать народным", - добавил Резяпов.

https://ria.ru/20231017/shufutinskiy-1903268451.html

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михаил шуфутинский, владимир путин, ольга любимова, россия