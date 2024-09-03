https://ria.ru/20240903/shkoly-1970196733.html

Глава Карелии Парфенчиков открыл две новых школы в День знаний

Глава Карелии Парфенчиков открыл две новых школы в День знаний - РИА Новости, 03.09.2024

Глава Карелии Парфенчиков открыл две новых школы в День знаний

Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл 2 сентября новую школу в Медвежьегорске на 1100 учеников и учебное учреждение в Кеми на 1200 мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:22

2024-09-03T12:22

2024-09-03T12:22

республика карелия

кемь

медвежьегорск

медвежьегорский район

артур парфенчиков

день знаний в россии

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл 2 сентября новую школу в Медвежьегорске на 1100 учеников и учебное учреждение в Кеми на 1200 мест, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Построить здание помог президентский нацпроект "Образование". Такого масштабного строительства в сфере общего образования Медвежьегорского района не было 50 лет. Здесь будет учиться среднее и старшее звено, это ребята 5-11 классов. "Сегодня вы пришли на праздник в новую школу, искренне поздравляю вас с началом учебного года! Уверен, она станет преемницей лучших традиций прежней школы. Пусть школа славится своими выпускниками, в добрый путь!" - цитирует пресс-служба Парфенчикова. Самая большая районная школа носит имя Героя Великой Отечественной войны, разведчика Александра Ивановича Фанягина. Ее возведение началось в 2021 году на месте старого здания школы №2. Школьники оценили кабинеты, хореографический зал, яркие холлы. В новой школе все продумано: комфортная образовательная среда, простор для творчества и разнообразных внеурочных занятий. Здесь оборудованы медицинский блок, столовая, музей, библиотека, медиацентр, мастерские и шесть спортзалов, в том числе для ребят с ограничениями здоровья. Техническая "начинка" кабинетов поможет сделать уроки увлекательными – это возможность получать знания на качественно ином уровне. Для учеников старшего звена сформированы профильные классы. Созданы театр "Маска" и спортивный клуб "Импульс", дети будут заниматься в секциях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике. Большое внимание уделят профориентационной работе. Также еще новая школа на 1200 учеников открылась в Кеми. Это учреждение стало первым построенным по нацпроекту в Арктической зоне Карелии и вторым по своему размеру, уступив лишь 55-й школе в Петрозаводске. На праздничной линейке в честь начала учебного года собрались школьники с 1 по 11 классы, их родители и учителя. В новой школе в Кеми открывают 40 классов, к работе здесь приступят более 100 учителей. Здание оснащено современной техникой, всем необходимым оборудованием и мебелью. Вокруг выполнено благоустройство – здесь расположились игровые и спортивные площадки для разных возрастов, комплекс для сдачи норм ГТО. В школе разместились не только учебные помещения, но просторный актовый и два больших спортивных зала. Обустроены современная столовая и пищеблок, кабинеты труда, химии и биологии с лаборантскими, ОБЖ с электронно-лазерным тиром, лингафонные и компьютерные классы, спальни и игровые для групп продленного дня, библиотечно-информационный центр и т.д. Глава Карелии вместе с первоклассниками, старшеклассниками и официальными лицами, прибывшими на открытие, заложил на территории школы аллею. Участники высадили вдоль одной из стен здания молодые деревья. Кроме того, Парфенчиков поблагодарил всех, кто помогал подготовить школу к открытию и наградил особенно проявивших себя школьников благодарственными письмами главы республики. "Школы получились хорошие. И хорошо, что разные. Они отличаются друг от друга, каждая по-своему уникальна. 71 тысяча учеников у нас пошла в школу в этом году. И практически 3000 в новую школу. Две новые школы – это почти 3000 учеников. Это результат большого труда", - подчеркнул глава региона, говоря об открытии двух школ.

https://ria.ru/20240824/kareliya-1968242064.html

https://ria.ru/20240816/poliklinika-1966679869.html

https://ria.ru/20240816/matkapital-1966614881.html

республика карелия

кемь

медвежьегорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, кемь, медвежьегорск, медвежьегорский район, артур парфенчиков, день знаний в россии