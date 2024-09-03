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Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.09.2024
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12:12 03.09.2024 (обновлено: 12:24 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/sever-1970200769.html
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.09.2024
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, потери Украины составили до 490 военнослужащих, четыре РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:12
2024-09-03T12:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, потери Украины составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное Донецкой народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии."Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, потери Украины составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное Донецкой народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Вчера, 12:12
По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии.
"Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
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