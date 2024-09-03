https://ria.ru/20240903/sever-1970200769.html

Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.09.2024

Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, потери Украины составили до 490 военнослужащих, четыре РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:12

2024-09-03T12:12

2024-09-03T12:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили семь атак, потери Украины составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное Донецкой народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии."Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240903/sever-1970200769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность