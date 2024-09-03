Рейтинг@Mail.ru
Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/sergeychuk-1970246675.html
Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура
Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура - РИА Новости, 03.09.2024
Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура
Мы, как банк, говорим про возвратность и окупаемость инвестиций; поэтому вместе с нашими клиентами ищем разные способы финансировать такого "слона", как... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:51
2024-09-03T13:51
владивосток
россия
виталий сергейчук
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930323395_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_74f46b9b12412f479106aba08596b308.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мы, как банк, говорим про возвратность и окупаемость инвестиций; поэтому вместе с нашими клиентами ищем разные способы финансировать такого "слона", как развитие инфраструктуры в России, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форму, проходящего в эти дни во Владивостоке. "Здесь много было сказано про своевременность. Многие проекты, кажущиеся на первых порах невостребованными или преждевременными, на самом деле впоследствии оказываются и востребованные, и окупаемые и создают много бизнеса вдоль дороги, двигают экономику вперед", – привели в пресс-службе банка слова Сергейчука. Я согласен с тезисом о том, что необходим окупаемый "порт в каждой бухте", и желательно, чтоб к нему еще вела автомобильная дорога, и аэропорт был рядом, Кроме того, спикер также отметил востребованность разных инструментов финансирования масштабных проектов. В частности, перспективным считается промышленное ГЧП. Оно позволяет, с одной стороны, разгрузить бюджет в моменте, с другой стороны, создать те самые инфраструктурные объекты, которые сгенерируют дополнительные налоги и позволят эти проекты окупить – в том числе для государства. "Мы верим в транспортную отрасль страны и будем активно способствовать реализации инвестиционных проектов как в рамках проектного финансирования, так и в рамках новых инструментов, которые позволят разгрузить баланс наших заемщиков или же даже баланс государства", – отметил Сергейчук. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vtb-1970228002.html
https://ria.ru/20240903/vtb-1970228759.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930323395_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_9610c253a64a68ff9b7f5f6fd840de4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, россия, виталий сергейчук, втб (банк)
Владивосток, Россия, Виталий Сергейчук, ВТБ (банк)

Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиталий Сергейчук
Виталий Сергейчук - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виталий Сергейчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мы, как банк, говорим про возвратность и окупаемость инвестиций; поэтому вместе с нашими клиентами ищем разные способы финансировать такого "слона", как развитие инфраструктуры в России, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
Об этом он заявил на полях Восточного экономического форму, проходящего в эти дни во Владивостоке.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ВТБ за семь месяцев на 40% увеличил выдачи кредитов СМБ
Вчера, 13:12
"Здесь много было сказано про своевременность. Многие проекты, кажущиеся на первых порах невостребованными или преждевременными, на самом деле впоследствии оказываются и востребованные, и окупаемые и создают много бизнеса вдоль дороги, двигают экономику вперед", – привели в пресс-службе банка слова Сергейчука.
Я согласен с тезисом о том, что необходим окупаемый "порт в каждой бухте", и желательно, чтоб к нему еще вела автомобильная дорога, и аэропорт был рядом,
Кроме того, спикер также отметил востребованность разных инструментов финансирования масштабных проектов. В частности, перспективным считается промышленное ГЧП. Оно позволяет, с одной стороны, разгрузить бюджет в моменте, с другой стороны, создать те самые инфраструктурные объекты, которые сгенерируют дополнительные налоги и позволят эти проекты окупить – в том числе для государства.
"Мы верим в транспортную отрасль страны и будем активно способствовать реализации инвестиционных проектов как в рамках проектного финансирования, так и в рамках новых инструментов, которые позволят разгрузить баланс наших заемщиков или же даже баланс государства", – отметил Сергейчук.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ
Вчера, 13:15
 
ВладивостокРоссияВиталий СергейчукВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала