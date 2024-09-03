https://ria.ru/20240903/sergeychuk-1970246675.html
Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура
Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура - РИА Новости, 03.09.2024
Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура
Мы, как банк, говорим про возвратность и окупаемость инвестиций; поэтому вместе с нашими клиентами ищем разные способы финансировать такого "слона", как... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:51
2024-09-03T13:51
2024-09-03T13:51
владивосток
россия
виталий сергейчук
втб (банк)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мы, как банк, говорим про возвратность и окупаемость инвестиций; поэтому вместе с нашими клиентами ищем разные способы финансировать такого "слона", как развитие инфраструктуры в России, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форму, проходящего в эти дни во Владивостоке. "Здесь много было сказано про своевременность. Многие проекты, кажущиеся на первых порах невостребованными или преждевременными, на самом деле впоследствии оказываются и востребованные, и окупаемые и создают много бизнеса вдоль дороги, двигают экономику вперед", – привели в пресс-службе банка слова Сергейчука. Я согласен с тезисом о том, что необходим окупаемый "порт в каждой бухте", и желательно, чтоб к нему еще вела автомобильная дорога, и аэропорт был рядом, Кроме того, спикер также отметил востребованность разных инструментов финансирования масштабных проектов. В частности, перспективным считается промышленное ГЧП. Оно позволяет, с одной стороны, разгрузить бюджет в моменте, с другой стороны, создать те самые инфраструктурные объекты, которые сгенерируют дополнительные налоги и позволят эти проекты окупить – в том числе для государства. "Мы верим в транспортную отрасль страны и будем активно способствовать реализации инвестиционных проектов как в рамках проектного финансирования, так и в рамках новых инструментов, которые позволят разгрузить баланс наших заемщиков или же даже баланс государства", – отметил Сергейчук. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, россия, виталий сергейчук, втб (банк)
Владивосток, Россия, Виталий Сергейчук, ВТБ (банк)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мы, как банк, говорим про возвратность и окупаемость инвестиций; поэтому вместе с нашими клиентами ищем разные способы финансировать такого "слона", как развитие инфраструктуры в России, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
Об этом он заявил на полях Восточного экономического форму, проходящего в эти дни во Владивостоке.
"Здесь много было сказано про своевременность. Многие проекты, кажущиеся на первых порах невостребованными или преждевременными, на самом деле впоследствии оказываются и востребованные, и окупаемые и создают много бизнеса вдоль дороги, двигают экономику вперед", – привели в пресс-службе банка слова Сергейчука.
Я согласен с тезисом о том, что необходим окупаемый "порт в каждой бухте", и желательно, чтоб к нему еще вела автомобильная дорога, и аэропорт был рядом,
Кроме того, спикер также отметил востребованность разных инструментов финансирования масштабных проектов. В частности, перспективным считается промышленное ГЧП. Оно позволяет, с одной стороны, разгрузить бюджет в моменте, с другой стороны, создать те самые инфраструктурные объекты, которые сгенерируют дополнительные налоги и позволят эти проекты окупить – в том числе для государства.
"Мы верим в транспортную отрасль страны и будем активно способствовать реализации инвестиционных проектов как в рамках проектного финансирования, так и в рамках новых инструментов, которые позволят разгрузить баланс наших заемщиков или же даже баланс государства", – отметил Сергейчук
.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.