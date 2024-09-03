https://ria.ru/20240903/sergeychuk-1970246675.html

Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура

Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура - РИА Новости, 03.09.2024

Сергейчук: мы ищем способы финансировать такого "слона" как инфраструктура

Мы, как банк, говорим про возвратность и окупаемость инвестиций; поэтому вместе с нашими клиентами ищем разные способы финансировать такого "слона", как... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:51

2024-09-03T13:51

2024-09-03T13:51

владивосток

россия

виталий сергейчук

втб (банк)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мы, как банк, говорим про возвратность и окупаемость инвестиций; поэтому вместе с нашими клиентами ищем разные способы финансировать такого "слона", как развитие инфраструктуры в России, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форму, проходящего в эти дни во Владивостоке. "Здесь много было сказано про своевременность. Многие проекты, кажущиеся на первых порах невостребованными или преждевременными, на самом деле впоследствии оказываются и востребованные, и окупаемые и создают много бизнеса вдоль дороги, двигают экономику вперед", – привели в пресс-службе банка слова Сергейчука. Я согласен с тезисом о том, что необходим окупаемый "порт в каждой бухте", и желательно, чтоб к нему еще вела автомобильная дорога, и аэропорт был рядом, Кроме того, спикер также отметил востребованность разных инструментов финансирования масштабных проектов. В частности, перспективным считается промышленное ГЧП. Оно позволяет, с одной стороны, разгрузить бюджет в моменте, с другой стороны, создать те самые инфраструктурные объекты, которые сгенерируют дополнительные налоги и позволят эти проекты окупить – в том числе для государства. "Мы верим в транспортную отрасль страны и будем активно способствовать реализации инвестиционных проектов как в рамках проектного финансирования, так и в рамках новых инструментов, которые позволят разгрузить баланс наших заемщиков или же даже баланс государства", – отметил Сергейчук. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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владивосток

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, россия, виталий сергейчук, втб (банк)