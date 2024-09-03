https://ria.ru/20240903/sekta-1970263570.html

В Мордовии задержали лидера ячейки секты "Фалунь Дафа"*

В Мордовии задержали лидера ячейки секты "Фалунь Дафа"* - РИА Новости, 03.09.2024

В Мордовии задержали лидера ячейки секты "Фалунь Дафа"*

В Мордовии задержан лидер местной ячейки религиозно-политического движения "Фалунь Дафа"*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:27

2024-09-03T14:27

2024-09-03T14:30

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Мордовии задержан лидер местной ячейки религиозно-политического движения "Фалунь Дафа"*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Республике Мордовия выявлена и пресечена преступная деятельность лидера религиозно-политического движения "Фалунь Дафа"* Максиняева И. И, организовавшего на территории региона ячейку нежелательной организации. По местам жительства адептов проведены обыски, изъята литература, агитационная продукция, средства связи", - сообщили силовики По их данным, местный лидер секты Максиняев И. И., начав свою деятельность в "Фалуньгун"* в 2000-х годах, под видом спортивных секций вёл вербовку молодежи и посредством распространения листовок и бюллетеней организации вовлекал в нее жителей Мордовии, после чего обучал их духовной гимнастике "цигун" и идеологии движения. Отмечается, что в секту Максиняева входило более 10 человек разных возрастов, в том числе учителя, сотрудники банков, IT-специалисты и мигранты. По данным силовых структур, в отношении Максиняева Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации). По результатам обысков сам Максиняев задержан и помещен в СИЗО города Саранска. Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, сам Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным силовых структур РФ, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* "Фалуньгун", ряд связанных организаций признаны в России нежелательными и экстремистскими

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, китай, сша, следственный комитет россии (ск рф), государственный департамент сша