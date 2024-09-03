https://ria.ru/20240903/sekta-1970263570.html
В Мордовии задержали лидера ячейки секты "Фалунь Дафа"*
В Мордовии задержали лидера ячейки секты "Фалунь Дафа"* - РИА Новости, 03.09.2024
В Мордовии задержали лидера ячейки секты "Фалунь Дафа"*
В Мордовии задержан лидер местной ячейки религиозно-политического движения "Фалунь Дафа"*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:27
2024-09-03T14:27
2024-09-03T14:30
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Мордовии задержан лидер местной ячейки религиозно-политического движения "Фалунь Дафа"*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Республике Мордовия выявлена и пресечена преступная деятельность лидера религиозно-политического движения "Фалунь Дафа"* Максиняева И. И, организовавшего на территории региона ячейку нежелательной организации. По местам жительства адептов проведены обыски, изъята литература, агитационная продукция, средства связи", - сообщили силовики По их данным, местный лидер секты Максиняев И. И., начав свою деятельность в "Фалуньгун"* в 2000-х годах, под видом спортивных секций вёл вербовку молодежи и посредством распространения листовок и бюллетеней организации вовлекал в нее жителей Мордовии, после чего обучал их духовной гимнастике "цигун" и идеологии движения. Отмечается, что в секту Максиняева входило более 10 человек разных возрастов, в том числе учителя, сотрудники банков, IT-специалисты и мигранты. По данным силовых структур, в отношении Максиняева Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации). По результатам обысков сам Максиняев задержан и помещен в СИЗО города Саранска. Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, сам Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным силовых структур РФ, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* "Фалуньгун", ряд связанных организаций признаны в России нежелательными и экстремистскими
https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, китай, сша, следственный комитет россии (ск рф), государственный департамент сша
Происшествия, Россия, Китай, США, Следственный комитет России (СК РФ), Государственный департамент США
В Мордовии задержали лидера ячейки секты "Фалунь Дафа"*
В Мордовии задержали лидера ячейки религиозно-политической секты "Фалунь Дафа"*
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Мордовии задержан лидер местной ячейки религиозно-политического движения "Фалунь Дафа"*, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Республике Мордовия выявлена и пресечена преступная деятельность лидера религиозно-политического движения "Фалунь Дафа"* Максиняева И. И, организовавшего на территории региона ячейку нежелательной организации. По местам жительства адептов проведены обыски, изъята литература, агитационная продукция, средства связи", - сообщили силовики
По их данным, местный лидер секты Максиняев И. И., начав свою деятельность в "Фалуньгун"* в 2000-х годах, под видом спортивных секций вёл вербовку молодежи и посредством распространения листовок и бюллетеней организации вовлекал в нее жителей Мордовии, после чего обучал их духовной гимнастике "цигун" и идеологии движения. Отмечается, что в секту Максиняева входило более 10 человек разных возрастов, в том числе учителя, сотрудники банков, IT-специалисты и мигранты.
По данным силовых структур, в отношении Максиняева Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК России
по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации). По результатам обысков сам Максиняев задержан и помещен в СИЗО города Саранска
.
Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае
учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, сам Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США
.
По данным силовых структур РФ, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа
США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.
* "Фалуньгун", ряд связанных организаций признаны в России нежелательными и экстремистскими