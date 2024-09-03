https://ria.ru/20240903/sberbank-1970229882.html
Сбербанк предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей
Сбербанк предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.09.2024
Сбербанк предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей
Сбербанк с начала года предотвратил хищения средств клиентов на сумму более 200 миллиардов рублей, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:17
2024-09-03T13:17
2024-09-03T13:17
экономика
технологии
владивосток
станислав кузнецов
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк с начала года предотвратил хищения средств клиентов на сумму более 200 миллиардов рублей, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024. "С начала года мы предотвратили мошенничества в отношении наших клиентов на общую сумму более 200 миллиардов рублей. В некоторых случаях речь идет о десятках миллионов рублей на счетах одного клиента", - сказал он. Помогает этому антифрод-система, которая выявляет мошенников и передает в ЦБ информацию о выявленных мошеннических реквизитах, а также взаимодействует с операторами связи. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, технологии, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Технологии, Владивосток, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сбербанк предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей
Сбербанк с начала года предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей