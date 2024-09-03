https://ria.ru/20240903/sberbank-1970136615.html
Сбербанк назвал самые опасные мошеннические схемы
Сбербанк назвал самые опасные мошеннические схемы - РИА Новости, 03.09.2024
Сбербанк назвал самые опасные мошеннические схемы
Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:08
2024-09-03T08:08
2024-09-03T15:27
технологии
россия
владивосток
станислав кузнецов
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ России с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024. "Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на "безопасный" счет", — сказал Кузнецов. Он отметил, что есть два пути возможного развития событий: мошенники либо запрашивают данные карты, пароли из СМС и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно совершать операции: переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах, оформление кредитов."Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы", — добавил Кузнецов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html
https://ria.ru/20240704/moshenniki-1957484456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владивосток, станислав кузнецов, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Технологии, Россия, Владивосток, Станислав Кузнецов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сбербанк назвал самые опасные мошеннические схемы
Сбербанк назвал две самые популярные и опасные схемы мошенничества
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ России с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024.
"Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на "безопасный" счет", — сказал Кузнецов.
Он отметил, что есть два пути возможного развития событий: мошенники либо запрашивают данные карты, пароли из СМС и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно совершать операции: переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах, оформление кредитов.
"Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы", — добавил Кузнецов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.