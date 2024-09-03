https://ria.ru/20240903/sberbank-1970136615.html

Сбербанк назвал самые опасные мошеннические схемы

Сбербанк назвал самые опасные мошеннические схемы - РИА Новости, 03.09.2024

Сбербанк назвал самые опасные мошеннические схемы

Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:08

2024-09-03T08:08

2024-09-03T15:27

технологии

россия

владивосток

станислав кузнецов

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ России с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024. "Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на "безопасный" счет", — сказал Кузнецов. Он отметил, что есть два пути возможного развития событий: мошенники либо запрашивают данные карты, пароли из СМС и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно совершать операции: переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах, оформление кредитов."Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы", — добавил Кузнецов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html

https://ria.ru/20240704/moshenniki-1957484456.html

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, владивосток, станислав кузнецов, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)