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Багаж не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву
Багаж не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву - РИА Новости, 03.09.2024
Багаж не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву
Багаж порядка 70 пассажиров рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву, сейчас он уже доставлен в столицу,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:10
2024-09-03T14:10
2024-09-03T14:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Багаж порядка 70 пассажиров рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву, сейчас он уже доставлен в столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Ранее в СМИ появилась информация, что 150 пассажиров "Уральских авиалиний" застряли в московском аэропорту "Домодедово", так как их багаж якобы утерян. Отмечалось, что среди них - мужчина с сахарным диабетом, у которого остался инсулин в чемодане. "В виду ограничений по использованию багажного отсека на воздушном судне, выполняющем рейс из Сочи в Москву, 75 мест багажа были оставлены в аэропорту Сочи и далее вывезены двумя рейсами", – сказала собеседница агентства. В пресс-службе уточнили, что 14 человек ждали свой багаж в "Домодедово", на данный момент свои вещи они уже получили. Остальным пассажирам, оформившим заявления, вещи доставят домой. "Мужчина (диабетик – ред.) не обращался за помощью. Сейчас никого из пассажиров в "Домодедово" уже нет, они получили багаж и уехали", – добавили в авиакомпании.
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здоровье - общество, сочи, москва, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии
Здоровье - Общество, Сочи, Москва, Домодедово (аэропорт), Уральские авиалинии
Багаж не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву
Багаж около 70 пассажиров рейса "Уральские авиалинии" не вместился в самолет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Багаж порядка 70 пассажиров рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву, сейчас он уже доставлен в столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее в СМИ появилась информация, что 150 пассажиров "Уральских авиалиний" застряли в московском аэропорту "Домодедово", так как их багаж якобы утерян. Отмечалось, что среди них - мужчина с сахарным диабетом, у которого остался инсулин в чемодане.
"В виду ограничений по использованию багажного отсека на воздушном судне, выполняющем рейс из Сочи в Москву, 75 мест багажа были оставлены в аэропорту Сочи и далее вывезены двумя рейсами", – сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что 14 человек ждали свой багаж в "Домодедово", на данный момент свои вещи они уже получили. Остальным пассажирам, оформившим заявления, вещи доставят домой.
"Мужчина (диабетик – ред.) не обращался за помощью. Сейчас никого из пассажиров в "Домодедово" уже нет, они получили багаж и уехали", – добавили в авиакомпании.