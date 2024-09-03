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Сахалин показал на ВЭФ фильм о природе и истории Курил - РИА Новости, 03.09.2024
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05:17 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/sakhalin-1970125841.html
Сахалин показал на ВЭФ фильм о природе и истории Курил
Сахалин показал на ВЭФ фильм о природе и истории Курил - РИА Новости, 03.09.2024
Сахалин показал на ВЭФ фильм о природе и истории Курил
Сахалин во вторник представил на одной из площадок Восточного экономического форума во Владивостоке большой фильм о природных достопримечательностях и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:17
2024-09-03T05:17
парамушир
владивосток
курильские острова
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен – РИА Новости. Сахалин во вторник представил на одной из площадок Восточного экономического форума во Владивостоке большой фильм о природных достопримечательностях и исторической ценности Курильских островов, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. По словам собеседника, фильм стал результатом работы первой региональной туристско-краеведческой экспедиции "Вкурсе". Участники собрали информацию для описания и паспортизации культурно-туристических, патриотических, экологических маршрутов северной части острова Парамушир и острова Шумшу, сохранения и популяризации культурно-исторического наследия территории, популяризации мест патриотического, туристического и культурного притяжения. "Команда побывала на Парамушире и Шумшу в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне, которое будет праздноваться в 2025 году. Авторам удалось запечатлеть красивую природу островов и показать их историческую ценность, особенно Шумшу, ставшего финальной точкой сражений Второй мировой войны. Мы рады, что премьера фильма состоялась на площадке Восточного экономического форума", - отметил министр. Лазарев рассказал, что показ фильма на ВЭФ позволит зрителям увидеть уникальную красоту природных локаций Курил и из первых впечатлений сформировать отправную точку в познании островов. "Северные Курилы – это особая философия для путешественников, которые стремятся не только увидеть красивые виды, но и соприкоснуться с нашей историей", - добавил министр. Однако он отметил и ряд проблем при путешествии на Курилы, особенно это касается транспортной логистики и недостатка номерного фонда. Например, добраться до Парамушира, в том числе и сахалинцам, можно только через Камчатку. Второй вопрос может решиться образованием туристического центра. "В настоящее время резидент ТОР "Курилы" – компания "Архипелаг Онекотан" – работает над созданием рекреационного кластера на Курилах. Согласно проекту, на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Шикотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир будут появляться туристические объекты. Строительство туристического центра – вот оптимальное решение проблемы нехватки гостиничного фонда", - рассказал Лазарев. По словам министра, строительство туристской деревни планируется начать с бухты Шелехова на Парамушире. На этом объекте предусмотрены домики для размещения гостей, пункты проката инвентаря и оборудования, кафетерии. Кроме этого, позже специалисты намерены обустроить и пешие маршруты с привалами и смотровыми площадками, горные велотрассы и для катания на квадроциклах, снегоходах и байдарках. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/rospotrebnadzor-1970121318.html
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парамушир
владивосток
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парамушир, владивосток, курильские острова, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Парамушир, Владивосток, Курильские острова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сахалин показал на ВЭФ фильм о природе и истории Курил

Сахалин представил на площадке ВЭФ-2024 большой фильм о природе и истории Курил

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЭФ-2024. Работа форума
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен – РИА Новости. Сахалин во вторник представил на одной из площадок Восточного экономического форума во Владивостоке большой фильм о природных достопримечательностях и исторической ценности Курильских островов, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев.
По словам собеседника, фильм стал результатом работы первой региональной туристско-краеведческой экспедиции "Вкурсе". Участники собрали информацию для описания и паспортизации культурно-туристических, патриотических, экологических маршрутов северной части острова Парамушир и острова Шумшу, сохранения и популяризации культурно-исторического наследия территории, популяризации мест патриотического, туристического и культурного притяжения.
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"Команда побывала на Парамушире и Шумшу в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне, которое будет праздноваться в 2025 году. Авторам удалось запечатлеть красивую природу островов и показать их историческую ценность, особенно Шумшу, ставшего финальной точкой сражений Второй мировой войны. Мы рады, что премьера фильма состоялась на площадке Восточного экономического форума", - отметил министр.
Лазарев рассказал, что показ фильма на ВЭФ позволит зрителям увидеть уникальную красоту природных локаций Курил и из первых впечатлений сформировать отправную точку в познании островов.
"Северные Курилы – это особая философия для путешественников, которые стремятся не только увидеть красивые виды, но и соприкоснуться с нашей историей", - добавил министр.
Однако он отметил и ряд проблем при путешествии на Курилы, особенно это касается транспортной логистики и недостатка номерного фонда. Например, добраться до Парамушира, в том числе и сахалинцам, можно только через Камчатку. Второй вопрос может решиться образованием туристического центра.
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"В настоящее время резидент ТОР "Курилы" – компания "Архипелаг Онекотан" – работает над созданием рекреационного кластера на Курилах. Согласно проекту, на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Шикотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир будут появляться туристические объекты. Строительство туристического центра – вот оптимальное решение проблемы нехватки гостиничного фонда", - рассказал Лазарев.
По словам министра, строительство туристской деревни планируется начать с бухты Шелехова на Парамушире. На этом объекте предусмотрены домики для размещения гостей, пункты проката инвентаря и оборудования, кафетерии. Кроме этого, позже специалисты намерены обустроить и пешие маршруты с привалами и смотровыми площадками, горные велотрассы и для катания на квадроциклах, снегоходах и байдарках.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ПарамуширВладивостокКурильские островаДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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