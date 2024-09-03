https://ria.ru/20240903/sakhalin-1970125841.html

Сахалин показал на ВЭФ фильм о природе и истории Курил

Сахалин показал на ВЭФ фильм о природе и истории Курил - РИА Новости, 03.09.2024

Сахалин показал на ВЭФ фильм о природе и истории Курил

Сахалин во вторник представил на одной из площадок Восточного экономического форума во Владивостоке большой фильм о природных достопримечательностях и... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T05:17

2024-09-03T05:17

2024-09-03T05:17

парамушир

владивосток

курильские острова

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен – РИА Новости. Сахалин во вторник представил на одной из площадок Восточного экономического форума во Владивостоке большой фильм о природных достопримечательностях и исторической ценности Курильских островов, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. По словам собеседника, фильм стал результатом работы первой региональной туристско-краеведческой экспедиции "Вкурсе". Участники собрали информацию для описания и паспортизации культурно-туристических, патриотических, экологических маршрутов северной части острова Парамушир и острова Шумшу, сохранения и популяризации культурно-исторического наследия территории, популяризации мест патриотического, туристического и культурного притяжения. "Команда побывала на Парамушире и Шумшу в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне, которое будет праздноваться в 2025 году. Авторам удалось запечатлеть красивую природу островов и показать их историческую ценность, особенно Шумшу, ставшего финальной точкой сражений Второй мировой войны. Мы рады, что премьера фильма состоялась на площадке Восточного экономического форума", - отметил министр. Лазарев рассказал, что показ фильма на ВЭФ позволит зрителям увидеть уникальную красоту природных локаций Курил и из первых впечатлений сформировать отправную точку в познании островов. "Северные Курилы – это особая философия для путешественников, которые стремятся не только увидеть красивые виды, но и соприкоснуться с нашей историей", - добавил министр. Однако он отметил и ряд проблем при путешествии на Курилы, особенно это касается транспортной логистики и недостатка номерного фонда. Например, добраться до Парамушира, в том числе и сахалинцам, можно только через Камчатку. Второй вопрос может решиться образованием туристического центра. "В настоящее время резидент ТОР "Курилы" – компания "Архипелаг Онекотан" – работает над созданием рекреационного кластера на Курилах. Согласно проекту, на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Шикотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир будут появляться туристические объекты. Строительство туристического центра – вот оптимальное решение проблемы нехватки гостиничного фонда", - рассказал Лазарев. По словам министра, строительство туристской деревни планируется начать с бухты Шелехова на Парамушире. На этом объекте предусмотрены домики для размещения гостей, пункты проката инвентаря и оборудования, кафетерии. Кроме этого, позже специалисты намерены обустроить и пешие маршруты с привалами и смотровыми площадками, горные велотрассы и для катания на квадроциклах, снегоходах и байдарках. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/rospotrebnadzor-1970121318.html

https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html

https://ria.ru/20240903/vef-2024-1970116286.html

парамушир

владивосток

курильские острова

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парамушир, владивосток, курильские острова, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)