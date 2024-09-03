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РЖД в планах по вокзалам ВСМ указали опцию покупки единого билета - РИА Новости, 03.09.2024
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04:17 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/rzhd-1970121161.html
РЖД в планах по вокзалам ВСМ указали опцию покупки единого билета
РЖД в планах по вокзалам ВСМ указали опцию покупки единого билета - РИА Новости, 03.09.2024
РЖД в планах по вокзалам ВСМ указали опцию покупки единого билета
РЖД в планах по вокзалам высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург указали опции покупки единого билета с возможностью... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:17
2024-09-03T04:17
москва
санкт-петербург
россия
владимир путин
ржд
экономика
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. РЖД в планах по вокзалам высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург указали опции покупки единого билета с возможностью воспользоваться парковками и разными видами транспорта, а также цифровой посадки на рейс, заметил корреспондент РИА Новости в материалах компании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Каждый остановочный пункт ВСМ – это новый транспортно-пересадочный узел и драйвер по развитию прилегающих территорий… Преимущества для пассажиров… Покупка единого билета, позволяющего воспользоваться парковками и различными видами транспорта… Особенности ТПУ... Электронная навигация и цифровая посадка на рейс", - говорится в материалах. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vsm-1970119583.html
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москва, санкт-петербург, россия, владимир путин, ржд, экономика, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, РЖД, Экономика, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
РЖД в планах по вокзалам ВСМ указали опцию покупки единого билета

РЖД отметили опции покупки единого билета и цифровой посадки на вокзалах ВСМ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. РЖД в планах по вокзалам высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург указали опции покупки единого билета с возможностью воспользоваться парковками и разными видами транспорта, а также цифровой посадки на рейс, заметил корреспондент РИА Новости в материалах компании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Каждый остановочный пункт ВСМ – это новый транспортно-пересадочный узел и драйвер по развитию прилегающих территорий… Преимущества для пассажиров… Покупка единого билета, позволяющего воспользоваться парковками и различными видами транспорта… Особенности ТПУ... Электронная навигация и цифровая посадка на рейс", - говорится в материалах.
Терминал ВСМ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ
Вчера, 03:49
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
В целом планируется создание сети ВСМ в России. Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
РЖД планируют оснастить первый высокоскоростной поезд автопилотом
Вчера, 03:47
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинРЖДЭкономикаДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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