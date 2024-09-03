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Авиакомпании начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади - РИА Новости, 03.09.2024
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03:29 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/ruchnaya_klad-1970118662.html
Авиакомпании начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади
Авиакомпании начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади - РИА Новости, 03.09.2024
Авиакомпании начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади
В новой редакции КоАП РФ будут прописаны наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, соответствующая статья... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:29
2024-09-03T03:29
айрат гибатдинов
ирина рукавишникова
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
константин чуйченко
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В новой редакции КоАП РФ будут прописаны наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, соответствующая статья появится в своде законов, говорится в ответе сенатору Айрату Гибатдинову от министерства транспорта России. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Гибатдинов обращался в Генпрокуратуру и Минтранс с просьбой проверить случай с 89-летней пенсионеркой, которую не пускали на борт самолета с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты. "В рамках проводимой Минюстом России работы по подготовке новой редакции КоАП, по предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте", - говорится в документе за подписью замглавы минтранса РФ Владимира Потешкина. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади зачастую становится предметом дискуссий в обществе. По его словам, это происходит из-за того, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере. "Важный шаг - обеспечить поддержку регулирования в сфере авиаперевозок. Напоминаю о нашем призыве регулировать перевозку пассажиров, в том числе запретом внедрения внутренних правил, которые не соответствуют Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров. Необходимо рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа и установления компенсации за нарушение этих прав", - заключил политик. Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко отмечал, что в настоящее время проект нового свода законов проходит процедуру межведомственного согласования, по его словам, это трудоемкий и длительный процесс. Как отметил министр, законопроекты затрагивают сферы деятельности большого числа государственных органов, а при определении оптимального размера штрафов не всегда удается прийти к общему мнению. При этом ряд новелл, выработанных при подготовке проекта нового КоАП, уже нашли отражение в действующем законодательстве. Первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова заявляла, что новый КоАП не предусматривает повышения штрафов для граждан, они останутся на прежнем уровне.
https://ria.ru/20240515/mintrans--1946194263.html
https://ria.ru/20231219/aviakompanii-1916653799.html
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айрат гибатдинов, ирина рукавишникова , генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, константин чуйченко, россия
Айрат Гибатдинов, Ирина Рукавишникова , Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ, Константин Чуйченко, Россия
Авиакомпании начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

В редакции КоАП пропишут наказания за нарушения правил перевозки ручной клади

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Внуково
Пассажиры в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пассажиры в аэропорту Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В новой редакции КоАП РФ будут прописаны наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, соответствующая статья появится в своде законов, говорится в ответе сенатору Айрату Гибатдинову от министерства транспорта России. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Гибатдинов обращался в Генпрокуратуру и Минтранс с просьбой проверить случай с 89-летней пенсионеркой, которую не пускали на борт самолета с тростью в виде ручной клади без дополнительной оплаты.
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"В рамках проводимой Минюстом России работы по подготовке новой редакции КоАП, по предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте", - говорится в документе за подписью замглавы минтранса РФ Владимира Потешкина.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади зачастую становится предметом дискуссий в обществе. По его словам, это происходит из-за того, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере.
"Важный шаг - обеспечить поддержку регулирования в сфере авиаперевозок. Напоминаю о нашем призыве регулировать перевозку пассажиров, в том числе запретом внедрения внутренних правил, которые не соответствуют Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров. Необходимо рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа и установления компенсации за нарушение этих прав", - заключил политик.
Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко отмечал, что в настоящее время проект нового свода законов проходит процедуру межведомственного согласования, по его словам, это трудоемкий и длительный процесс. Как отметил министр, законопроекты затрагивают сферы деятельности большого числа государственных органов, а при определении оптимального размера штрафов не всегда удается прийти к общему мнению. При этом ряд новелл, выработанных при подготовке проекта нового КоАП, уже нашли отражение в действующем законодательстве. Первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова заявляла, что новый КоАП не предусматривает повышения штрафов для граждан, они останутся на прежнем уровне.
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