https://ria.ru/20240903/rossija-1970143588.html

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли - РИА Новости, 03.09.2024

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли

Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:29

2024-09-03T08:29

2024-09-03T08:29

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 25%, до 170,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в стране в августе достигли 12 тысяч (плюс 16% в годовом выражении), грузовиков - 10,8 тысячи (минус 32%), автобусов - 1,3 тысячи (минус 11% в годовом выражении). "По итогам января-августа 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 173 614 новых автомобилей (до трёх лет), что на 52% больше показателей аналогичного периода прошлого года (773 235 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тысяч штук, что на 32% больше показателей января-августа 2023 года", - уточнили в Минпромторге. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за эти восемь месяцев составил 994,6 тысячи машин (плюс 63% в годовом выражении), лёгких коммерческих автомобилей – 84 тысячи (плюс 37%), грузовиков – 81,3 тысячи (минус 10%), автобусов – 13,6 тысячи (плюс 12% в годовом выражении).

https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html

https://ria.ru/20240828/hyundai-1968879271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)