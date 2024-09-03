https://ria.ru/20240903/rossija-1970143588.html
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли - РИА Новости, 03.09.2024
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли
Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:29
2024-09-03T08:29
2024-09-03T08:29
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 25%, до 170,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в стране в августе достигли 12 тысяч (плюс 16% в годовом выражении), грузовиков - 10,8 тысячи (минус 32%), автобусов - 1,3 тысячи (минус 11% в годовом выражении). "По итогам января-августа 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 173 614 новых автомобилей (до трёх лет), что на 52% больше показателей аналогичного периода прошлого года (773 235 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тысяч штук, что на 32% больше показателей января-августа 2023 года", - уточнили в Минпромторге. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за эти восемь месяцев составил 994,6 тысячи машин (плюс 63% в годовом выражении), лёгких коммерческих автомобилей – 84 тысячи (плюс 37%), грузовиков – 81,3 тысячи (минус 10%), автобусов – 13,6 тысячи (плюс 12% в годовом выражении).
https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html
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РИА Новости
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли
Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35 процентов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе выросли на 35% в годовом выражении, до 146,4 тысячи, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 25%, до 170,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в стране в августе достигли 12 тысяч (плюс 16% в годовом выражении), грузовиков - 10,8 тысячи (минус 32%), автобусов - 1,3 тысячи (минус 11% в годовом выражении).
"По итогам января-августа 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 173 614 новых автомобилей (до трёх лет), что на 52% больше показателей аналогичного периода прошлого года (773 235 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тысяч штук, что на 32% больше показателей января-августа 2023 года", - уточнили в Минпромторге.
Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за эти восемь месяцев составил 994,6 тысячи машин (плюс 63% в годовом выражении), лёгких коммерческих автомобилей – 84 тысячи (плюс 37%), грузовиков – 81,3 тысячи (минус 10%), автобусов – 13,6 тысячи (плюс 12% в годовом выражении).