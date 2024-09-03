https://ria.ru/20240903/reysy-1970132796.html
Посол оценил возможность обсуждения прямых рейсов между Россией и Анголой
Посол оценил возможность обсуждения прямых рейсов между Россией и Анголой - РИА Новости, 03.09.2024
Посол оценил возможность обсуждения прямых рейсов между Россией и Анголой
Обсуждение введения прямых рейсов между Россией и Анголой будет уместно после проведения межправительственной комиссии, сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:19
2024-09-03T07:19
2024-09-03T07:19
аугушту да силва кунья
дальневосточный федеральный университет
россия
ангола
москва
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Обсуждение введения прямых рейсов между Россией и Анголой будет уместно после проведения межправительственной комиссии, сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья. "Для того, чтобы мы смогли хоть что-то сказать по данному вопросу, необходимо проведение межправительственной комиссии. Там в рамках встречи будет поднят данный вопрос, и тогда уже можно будет что-то сказать", - сказал дипломат. Он посетовал, что в последний раз межправкомиссия собиралась три года назад, поэтому дать какую-либо оценку, когда возобновятся прямые рейсы, пока сложно. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/angola-1970130508.html
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аугушту да силва кунья, дальневосточный федеральный университет, россия, ангола, москва, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Аугушту да Силва Кунья, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Ангола, Москва, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Посол оценил возможность обсуждения прямых рейсов между Россией и Анголой
Посол: обсуждать рейсы между РФ и Анголой возможно после встречи межправкомиссии