https://ria.ru/20240903/rets-1970249546.html

РЭЦ видит целесообразность поддержки для креативных индустрий

РЭЦ видит целесообразность поддержки для креативных индустрий - РИА Новости, 03.09.2024

РЭЦ видит целесообразность поддержки для креативных индустрий

Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) видит экспортный потенциал креативных индустрий РФ и целесообразность возвращения специализированных... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:57

2024-09-03T13:57

2024-09-03T13:57

экономика

россия

дальний восток

владивосток

российский экспортный центр (рэц)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) видит экспортный потенциал креативных индустрий РФ и целесообразность возвращения специализированных мер государственной поддержки представителей отрасли, сообщил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков в ходе сессии "Перспективы развития креативных индустрий на Дальнем Востоке" на Восточном экономическом форуме.По его словам, экспортная деятельность позволяет российским креативным компаниям встроиться в международные цепочки добавленной стоимости, усилить партнерство с дружественными странами и одновременно решить социально-политические задачи внутри России."Повышение темпов роста экспорта креативных продуктов и услуг определенно требует предоставления профильных мер поддержки и индивидуального подхода исходя из запроса отрасли. Перед нами стоят системные задачи, которые необходимо решать на федеральном и региональном уровнях. Дальний Восток уже идет по пути решения этих задач, здесь уже очерчен контур ключевых экспортно ориентированных отраслей: анимация, кино и разработка компьютерных игр. Региональные меры поддержки креативных индустрий и выстроенная система поддержки на федеральном уровне смогут по-настоящему раскрыть экспортный потенциал российских креативных компаний", - подчеркнул Гусаков.Он отметил, что РЭЦ, в свою очередь, готов оказать поддержку компаниям, предлагая эффективные инструменты, упрощающие выход на внешние рынки.Так, среди мер поддержки, которыми представители креативных индустрий могут воспользоваться уже сейчас, выделяются аналитические услуги на платформе "Мой экспорт", обучение в Школе экспорта РЭЦ, консультирование, поиск покупателя и сопровождение экспортных контрактов, а также участие в международных выставках и деловых миссиях.Отдельное внимание старший вице-президент РЭЦ уделил вопросу продвижения креативных продуктов под зонтичными брендами. По словам Гусакова, необходимо научиться совмещать продвижение компаний под единым брендом "Сделано в России" и под региональными брендами, такими как "Сделано на Дальнем Востоке" и "Сделано в Якутии", учитывая особенности каждого конкретного кейса. Важно также принимать во внимание возможности, которые открывают коллаборации, реализуемые российскими компаниями с партнерами из других стран.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/rets-1970230289.html

https://ria.ru/20240903/rets-1970194088.html

россия

дальний восток

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, дальний восток, владивосток, российский экспортный центр (рэц), вэф — 2024 (восточный экономический форум)