Рейтинг@Mail.ru
Объем внешнеторговых сделок при поддержке РЭЦ в БРИКС составил $5,8 млрд - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/rets-1970230289.html
Объем внешнеторговых сделок при поддержке РЭЦ в БРИКС составил $5,8 млрд
Объем внешнеторговых сделок при поддержке РЭЦ в БРИКС составил $5,8 млрд - РИА Новости, 03.09.2024
Объем внешнеторговых сделок при поддержке РЭЦ в БРИКС составил $5,8 млрд
Объем внешнеторговых сделок при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) в странах БРИКС за январь-июль текущего года составил... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:18
2024-09-03T13:18
экономика
россия
латинская америка
владивосток
брикс
российский экспортный центр (рэц)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970229760_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_74ad3b0c8a108d78d23849bcdd059622.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Объем внешнеторговых сделок при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) в странах БРИКС за январь-июль текущего года составил почти 5,8 миллиарда долларов, сообщил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на Восточном экономическом форуме–2024. Он отметил, что РЭЦ предоставляет ключевые инструменты поддержки для роста экспортного потенциала России в рамках расширения БРИКС. "В этом году за 7 месяцев консолидированный объем внешнеторговых сделок при поддержке Российского экспортного центра по странам БРИКС составил порядка 5 миллиардов 784 миллионов долларов США", – привел данные Прохоренко в ходе сессии "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности". По его словам, расширение БРИКС открывает перед участниками объединения новые возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества. "Для Российского экспортного центра эти изменения имеют особое значение, поскольку они предоставляют доступ к новым рынкам и создают условия для расширения взаимодействия с партнерами в рамках БРИКС", – отметил Прохоренко. Он добавил, что РЭЦ готов делиться своими лучшими практиками поддержки МСП с партнерами в странах БРИКС для развития международного сотрудничества и повышения эффективности мер поддержки экспорта. К примеру, российские экспортеры в Латинскую Америку, страны которой стремятся в БРИКС, активно пользуются поддержкой РЭЦ – за последние годы наибольший интерес вызвала услуга "Страхование дебиторской задолженности". "С 2021 по 2024 год было застраховано поставок различной продукции в Латинскую Америку на общую сумму 5,4 миллиарда долларов. Основную долю, порядка 77%, составили удобрения, на втором месте — продукция металлургической промышленности, 13%", – рассказал Прохоренко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/rets-1970194088.html
https://ria.ru/20240829/rets-1969268821.html
россия
латинская америка
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970229760_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_cb2e397bfa4d8a6d6a4458cea3b4773d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, латинская америка, владивосток, брикс, российский экспортный центр (рэц), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Латинская Америка, Владивосток, БРИКС, Российский экспортный центр (РЭЦ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Объем внешнеторговых сделок при поддержке РЭЦ в БРИКС составил $5,8 млрд

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСессия "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности"
Сессия Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сессия "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Объем внешнеторговых сделок при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) в странах БРИКС за январь-июль текущего года составил почти 5,8 миллиарда долларов, сообщил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на Восточном экономическом форуме–2024.
Он отметил, что РЭЦ предоставляет ключевые инструменты поддержки для роста экспортного потенциала России в рамках расширения БРИКС.
Дмитрий Прохоренко, директор по развитию зарубежной сети, АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
РЭЦ рассказал на ВЭФ, как российским МСП строить бизнес с Китаем
Вчера, 11:52
"В этом году за 7 месяцев консолидированный объем внешнеторговых сделок при поддержке Российского экспортного центра по странам БРИКС составил порядка 5 миллиардов 784 миллионов долларов США", – привел данные Прохоренко в ходе сессии "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности".
По его словам, расширение БРИКС открывает перед участниками объединения новые возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества. "Для Российского экспортного центра эти изменения имеют особое значение, поскольку они предоставляют доступ к новым рынкам и создают условия для расширения взаимодействия с партнерами в рамках БРИКС", – отметил Прохоренко.
Он добавил, что РЭЦ готов делиться своими лучшими практиками поддержки МСП с партнерами в странах БРИКС для развития международного сотрудничества и повышения эффективности мер поддержки экспорта.
К примеру, российские экспортеры в Латинскую Америку, страны которой стремятся в БРИКС, активно пользуются поддержкой РЭЦ – за последние годы наибольший интерес вызвала услуга "Страхование дебиторской задолженности". "С 2021 по 2024 год было застраховано поставок различной продукции в Латинскую Америку на общую сумму 5,4 миллиарда долларов. Основную долю, порядка 77%, составили удобрения, на втором месте — продукция металлургической промышленности, 13%", – рассказал Прохоренко.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
РЭЦ и посольство ОАЭ обсудили пути развития российско-эмиратской торговли
29 августа, 16:07
 
ЭкономикаРоссияЛатинская АмерикаВладивостокБРИКСРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала