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СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений - РИА Новости, 03.09.2024
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17:35 03.09.2024 (обновлено: 17:55 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/rassledovanie-1970325477.html
СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений
СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений - РИА Новости, 03.09.2024
СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений
Против трех сотрудников столичных миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:35
2024-09-03T17:55
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Против трех сотрудников столичных миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. &quot;Возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 УК (мошенничество)&quot;, — уточнили в ведомстве.По версии следствия, не позднее 7 августа фигуранты ввели иностранцев в заблуждение, что могут сократить срок их пребывания в России. Ради личного обогащения злоумышленники получили от иностранцев не менее 80 тысяч рублей, "однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий". Согласно сообщению, при обысках по месту жительства и работы подозреваемых изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению. По уголовному делу проводят следственные действия, в ближайшее время должностным лицам предъявят обвинения. Кроме того, их проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.
https://ria.ru/20240903/migranty-1970296890.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений

СК возбудил дела против трех сотрудников столичных миграционных подразделений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Против трех сотрудников столичных миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
«

"Возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 УК (мошенничество)", — уточнили в ведомстве.

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По версии следствия, не позднее 7 августа фигуранты ввели иностранцев в заблуждение, что могут сократить срок их пребывания в России. Ради личного обогащения злоумышленники получили от иностранцев не менее 80 тысяч рублей, "однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий".
Согласно сообщению, при обысках по месту жительства и работы подозреваемых изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению.
По уголовному делу проводят следственные действия, в ближайшее время должностным лицам предъявят обвинения. Кроме того, их проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.
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