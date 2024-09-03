https://ria.ru/20240903/rassledovanie-1970325477.html

СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений

СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений - РИА Новости, 03.09.2024

СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений

Против трех сотрудников столичных миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:35

2024-09-03T17:35

2024-09-03T17:55

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Против трех сотрудников столичных миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. "Возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 УК (мошенничество)", — уточнили в ведомстве.По версии следствия, не позднее 7 августа фигуранты ввели иностранцев в заблуждение, что могут сократить срок их пребывания в России. Ради личного обогащения злоумышленники получили от иностранцев не менее 80 тысяч рублей, "однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий". Согласно сообщению, при обысках по месту жительства и работы подозреваемых изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению. По уголовному делу проводят следственные действия, в ближайшее время должностным лицам предъявят обвинения. Кроме того, их проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

https://ria.ru/20240903/migranty-1970296890.html

https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961486969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)