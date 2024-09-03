https://ria.ru/20240903/rassledovanie-1970325477.html
СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений
СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений - РИА Новости, 03.09.2024
СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений
Против трех сотрудников столичных миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:35
2024-09-03T17:35
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Против трех сотрудников столичных миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. "Возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 УК (мошенничество)", — уточнили в ведомстве.По версии следствия, не позднее 7 августа фигуранты ввели иностранцев в заблуждение, что могут сократить срок их пребывания в России. Ради личного обогащения злоумышленники получили от иностранцев не менее 80 тысяч рублей, "однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий". Согласно сообщению, при обысках по месту жительства и работы подозреваемых изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению. По уголовному делу проводят следственные действия, в ближайшее время должностным лицам предъявят обвинения. Кроме того, их проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.
https://ria.ru/20240903/migranty-1970296890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений
СК возбудил дела против трех сотрудников столичных миграционных подразделений
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Против трех сотрудников столичных миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
«
"Возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 УК (мошенничество)", — уточнили в ведомстве.
По версии следствия, не позднее 7 августа фигуранты ввели иностранцев в заблуждение, что могут сократить срок их пребывания в России. Ради личного обогащения злоумышленники получили от иностранцев не менее 80 тысяч рублей, "однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий".
Согласно сообщению, при обысках по месту жительства и работы подозреваемых изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению.
По уголовному делу проводят следственные действия, в ближайшее время должностным лицам предъявят обвинения. Кроме того, их проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.