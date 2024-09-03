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США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
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14:39 03.09.2024 (обновлено: 15:30 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/rakety-1970269090.html
США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ
США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ
Вашингтон близок к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:39
2024-09-03T15:30
в мире
сша
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вашингтон близок к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников."Но Киеву нужно будет подождать несколько месяцев, пока США решают технические проблемы в преддверии поставки", — уточнили в материале.Штаты, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Но источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.Как также указал один из чиновников, предприняты меры, чтобы JASSM можно было запускать с "незападных" истребителей, которые имеются у Украины.В Совете национальной безопасности Белого дома в конце августа отказались комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставки ВСУ крылатых ракет большой дальности.
https://ria.ru/20240830/polsha-1969562836.html
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в мире, сша, киев, украина
В мире, США, Киев, Украина
США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ

США, как ожидается, осенью объявят о включении ракет JASSM в пакет помощи Киеву

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-GaughanЗагрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-Gaughan
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вашингтон близок к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
«
"Но Киеву нужно будет подождать несколько месяцев, пока США решают технические проблемы в преддверии поставки", — уточнили в материале.
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Штаты, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Но источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Как также указал один из чиновников, предприняты меры, чтобы JASSM можно было запускать с "незападных" истребителей, которые имеются у Украины.
В Совете национальной безопасности Белого дома в конце августа отказались комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставки ВСУ крылатых ракет большой дальности.
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