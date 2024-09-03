https://ria.ru/20240903/rakety-1970269090.html

США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ

США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ

Вашингтон близок к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:39

2024-09-03T14:39

2024-09-03T15:30

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вашингтон близок к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников."Но Киеву нужно будет подождать несколько месяцев, пока США решают технические проблемы в преддверии поставки", — уточнили в материале.Штаты, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Но источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.Как также указал один из чиновников, предприняты меры, чтобы JASSM можно было запускать с "незападных" истребителей, которые имеются у Украины.В Совете национальной безопасности Белого дома в конце августа отказались комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставки ВСУ крылатых ракет большой дальности.

https://ria.ru/20240830/polsha-1969562836.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966276116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, украина