https://ria.ru/20240903/rada-1970328823.html
В Раде рассказали о возможных увольнениях в кабмине Украины
В Раде рассказали о возможных увольнениях в кабмине Украины - РИА Новости, 03.09.2024
В Раде рассказали о возможных увольнениях в кабмине Украины
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:41
2024-09-03T17:41
2024-09-03T17:41
украина
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владимир зеленский
дмитрий кулеба
денис малюська
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма может быть уволен в ближайшее время. Накануне с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" был уволен Владимир Кудрицкий. "По кадрам. Сегодня ничего не будет по голосованию. А вот завтра-послезавтра - очень активно говорят о ряде ротаций. Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут. По состоянию на сейчас хотят уволить: минюст, МИД, минэкологии, мининтеграции", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В свою очередь агентство РБК-Украина со ссылкой на источники также сообщило о возможном увольнении министра иностранных дел, министра юстиции и вице-премьера Ирины Верещук. "Как ожидается, финальное решение на Банковой (улица в Киеве, употребляется как синоним украинской власти – ред.) будет принято сегодня. Завтра состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором его объявят депутатам, в среду же состоится серия увольнений в кабмине. За назначение новых министров депутаты возьмутся в четверг", - говорится в материале, опубликованном на сайте РБК-Украины. По информации источников агентства, на вакантную должность министра развития общин и территорий могут назначить заместителя председателя офиса Владимира Зеленского Алексея Кулебу, а руководителя "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева - на должность главы мининфраструктуры.
https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html
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украина, киев, владимир зеленский, дмитрий кулеба, денис малюська, рбк (медиагруппа), верховная рада украины, укрэнерго
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Денис Малюська, РБК (медиагруппа), Верховная Рада Украины, Укрэнерго
В Раде рассказали о возможных увольнениях в кабмине Украины
Депутат Рады Железняк: в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.
Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма может быть уволен в ближайшее время. Накануне с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" был уволен Владимир Кудрицкий.
"По кадрам. Сегодня ничего не будет по голосованию. А вот завтра-послезавтра - очень активно говорят о ряде ротаций. Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут. По состоянию на сейчас хотят уволить: минюст, МИД, минэкологии, мининтеграции", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В свою очередь агентство РБК-Украина со ссылкой на источники также сообщило о возможном увольнении министра иностранных дел, министра юстиции и вице-премьера Ирины Верещук.
"Как ожидается, финальное решение на Банковой (улица в Киеве, употребляется как синоним украинской власти – ред.) будет принято сегодня. Завтра состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором его объявят депутатам, в среду же состоится серия увольнений в кабмине. За назначение новых министров депутаты возьмутся в четверг", - говорится в материале, опубликованном на сайте РБК-Украины.
По информации источников агентства, на вакантную должность министра развития общин и территорий могут назначить заместителя председателя офиса Владимира Зеленского Алексея Кулебу, а руководителя "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева - на должность главы мининфраструктуры.