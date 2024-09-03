https://ria.ru/20240903/pvo-1970171551.html
В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО
В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО - РИА Новости, 03.09.2024
В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО
В Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:24
2024-09-03T10:24
2024-09-03T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
брянская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны. "От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов (в Координационный совет Минобороны. — Прим. ред.). Восемнадцать запросов реализованы. <...> В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны", — отметили в ведомстве.Там добавили, что новые поступившие запросы от Белгородской области находятся в работе.От оперштаба Курской области поступило 45 запросов, 36 из них решены. В группировку поставили дополнительные комплексы разведки. От оперштаба Брянской области новых запросов не поступало. Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило уже 83 вопроса, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970151203.html
https://ria.ru/20240903/plennyj-1970165671.html
белгородская область
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Россия
В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО
Минобороны сообщило о разворачивании допсредств ПВО в Белгородской области
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны.
«
"От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов (в Координационный совет Минобороны. — Прим. ред.). Восемнадцать запросов реализованы. <...> В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что новые поступившие запросы от Белгородской области находятся в работе.
От оперштаба Курской области поступило 45 запросов, 36 из них решены. В группировку поставили дополнительные комплексы разведки. От оперштаба Брянской области новых запросов не поступало.
Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило уже 83 вопроса, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.