https://ria.ru/20240903/pvo-1970171551.html

В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО

В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО - РИА Новости, 03.09.2024

В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО

В Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:24

2024-09-03T10:24

2024-09-03T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

брянская область

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны. "От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов (в Координационный совет Минобороны. — Прим. ред.). Восемнадцать запросов реализованы. <...> В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны", — отметили в ведомстве.Там добавили, что новые поступившие запросы от Белгородской области находятся в работе.От оперштаба Курской области поступило 45 запросов, 36 из них решены. В группировку поставили дополнительные комплексы разведки. От оперштаба Брянской области новых запросов не поступало. Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило уже 83 вопроса, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.

https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970151203.html

https://ria.ru/20240903/plennyj-1970165671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, белгородская область, брянская область, россия