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В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО - РИА Новости, 03.09.2024
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10:24 03.09.2024 (обновлено: 13:17 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/pvo-1970171551.html
В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО
В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО - РИА Новости, 03.09.2024
В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО
В Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:24
2024-09-03T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
брянская область
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны. &quot;От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов (в Координационный совет Минобороны. — Прим. ред.). Восемнадцать запросов реализованы. &lt;...&gt; В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны&quot;, — отметили в ведомстве.Там добавили, что новые поступившие запросы от Белгородской области находятся в работе.От оперштаба Курской области поступило 45 запросов, 36 из них решены. В группировку поставили дополнительные комплексы разведки. От оперштаба Брянской области новых запросов не поступало. Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило уже 83 вопроса, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970151203.html
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безопасность, белгородская область, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Россия
В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО

Минобороны сообщило о разворачивании допсредств ПВО в Белгородской области

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны.
«

"От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов (в Координационный совет Минобороны. — Прим. ред.). Восемнадцать запросов реализованы. <...> В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны", — отметили в ведомстве.

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Там добавили, что новые поступившие запросы от Белгородской области находятся в работе.
От оперштаба Курской области поступило 45 запросов, 36 из них решены. В группировку поставили дополнительные комплексы разведки. От оперштаба Брянской области новых запросов не поступало.
Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило уже 83 вопроса, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
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