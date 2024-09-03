https://ria.ru/20240903/putin-1970339176.html
Путин завершил визит в Монголию
Путин завершил визит в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024
Путин завершил визит в Монголию
Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:11
2024-09-03T18:11
2024-09-03T18:58
монголия
россия
владимир путин
улан-батор
ухнаагийн хурэлсух
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970346065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1bac2b590ca773067b4b20a2703f6b9b.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, сообщается в Telegram-канале Кремля."Официальный визит президента России в Монголию завершен", - указано в сообщении.Канал опубликовал видеокадры, на которых глава государства перед вылетом из аэропорта идет к трапу по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам ее стоят солдаты роты почетного караула. Путин прощается с сопровождающими его представителями монгольской стороны и поднимается в самолет.Путин прибыл в Монголию с официальным визитом в понедельник вечером. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также президент России принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html
монголия
россия
улан-батор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970346065_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9cef612654d369ff3fffa805ab484927.jpg
Путин покидает Улан-Батор, где находился с официальным визитом
Официальный визит Путина в Монголию завершился, сообщил Кремль
2024-09-03T18:11
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, владимир путин, улан-батор, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Владимир Путин, Улан-Батор, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин завершил визит в Монголию
Кремль опубликовал кадры вылета Путина из Улан-Батора