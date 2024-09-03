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Путин завершил визит в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024
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18:11 03.09.2024 (обновлено: 18:58 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970339176.html
Путин завершил визит в Монголию
Путин завершил визит в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024
Путин завершил визит в Монголию
Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:11
2024-09-03T18:58
монголия
россия
владимир путин
улан-батор
ухнаагийн хурэлсух
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, сообщается в Telegram-канале Кремля."Официальный визит президента России в Монголию завершен", - указано в сообщении.Канал опубликовал видеокадры, на которых глава государства перед вылетом из аэропорта идет к трапу по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам ее стоят солдаты роты почетного караула. Путин прощается с сопровождающими его представителями монгольской стороны и поднимается в самолет.Путин прибыл в Монголию с официальным визитом в понедельник вечером. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также президент России принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html
монголия
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Путин покидает Улан-Батор, где находился с официальным визитом
Официальный визит Путина в Монголию завершился, сообщил Кремль
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монголия, россия, владимир путин, улан-батор, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Владимир Путин, Улан-Батор, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин завершил визит в Монголию

Кремль опубликовал кадры вылета Путина из Улан-Батора

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Официальный визит президента России в Монголию завершен", - указано в сообщении.
Канал опубликовал видеокадры, на которых глава государства перед вылетом из аэропорта идет к трапу по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам ее стоят солдаты роты почетного караула. Путин прощается с сопровождающими его представителями монгольской стороны и поднимается в самолет.
Путин прибыл в Монголию с официальным визитом в понедельник вечером. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также президент России принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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МонголияРоссияВладимир ПутинУлан-БаторУхнаагийн Хурэлсух
 
 
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