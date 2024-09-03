https://ria.ru/20240903/putin-1970339176.html

Путин завершил визит в Монголию

Путин завершил визит в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024

Путин завершил визит в Монголию

Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:11

2024-09-03T18:11

2024-09-03T18:58

монголия

россия

владимир путин

улан-батор

ухнаагийн хурэлсух

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, сообщается в Telegram-канале Кремля."Официальный визит президента России в Монголию завершен", - указано в сообщении.Канал опубликовал видеокадры, на которых глава государства перед вылетом из аэропорта идет к трапу по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам ее стоят солдаты роты почетного караула. Путин прощается с сопровождающими его представителями монгольской стороны и поднимается в самолет.Путин прибыл в Монголию с официальным визитом в понедельник вечером. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также президент России принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html

монголия

россия

улан-батор

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Путин покидает Улан-Батор, где находился с официальным визитом Официальный визит Путина в Монголию завершился, сообщил Кремль 2024-09-03T18:11 true PT0M13S

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монголия, россия, владимир путин, улан-батор, ухнаагийн хурэлсух