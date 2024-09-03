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Россия и Монголия наладят сотрудничество в высокотехнологичных сферах - РИА Новости, 03.09.2024
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15:34 03.09.2024 (обновлено: 15:47 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970289049.html
Россия и Монголия наладят сотрудничество в высокотехнологичных сферах
Россия и Монголия наладят сотрудничество в высокотехнологичных сферах - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия наладят сотрудничество в высокотехнологичных сферах
Россия и Монголия будут решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях и налаживать сотрудничество в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:34
2024-09-03T15:47
россия
монголия
улан-батор
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия будут решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях и налаживать сотрудничество в высокотехнологичных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе."У монгольского народа есть хорошая пословица: халат лучше новый, а друг лучше старый. Убежден, опираясь на проверенную временем крепкую дружбу, мы обязательно будем ставить и решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях, налаживать сотрудничество в новых высокотехнологичных сферах, работать рука об руку над укреплением всего комплекса двустороннего партнерства во благо народов России и Монголии", - сказал Путин.Президент РФ посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. Во вторник Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели переговоры в Улан-Баторе.
https://ria.ru/20240903/putin-1970284641.html
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россия, монголия, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Улан-Батор, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Россия и Монголия наладят сотрудничество в высокотехнологичных сферах

Путин: РФ и Монголия будут сотрудничать в традиционных и технологичных сферах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия будут решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях и налаживать сотрудничество в высокотехнологичных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
"У монгольского народа есть хорошая пословица: халат лучше новый, а друг лучше старый. Убежден, опираясь на проверенную временем крепкую дружбу, мы обязательно будем ставить и решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях, налаживать сотрудничество в новых высокотехнологичных сферах, работать рука об руку над укреплением всего комплекса двустороннего партнерства во благо народов России и Монголии", - сказал Путин.
Президент РФ посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. Во вторник Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели переговоры в Улан-Баторе.
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Монголия держит курс на сотрудничество с Россией, заявил Путин
Вчера, 15:25
 
РоссияМонголияУлан-БаторВладимир ПутинУхнаагийн Хурэлсух
 
 
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