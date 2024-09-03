https://ria.ru/20240903/putin-1970289049.html
Россия и Монголия наладят сотрудничество в высокотехнологичных сферах
Россия и Монголия наладят сотрудничество в высокотехнологичных сферах - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия наладят сотрудничество в высокотехнологичных сферах
Россия и Монголия будут решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях и налаживать сотрудничество в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:34
2024-09-03T15:34
2024-09-03T15:47
россия
монголия
улан-батор
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия будут решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях и налаживать сотрудничество в высокотехнологичных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе."У монгольского народа есть хорошая пословица: халат лучше новый, а друг лучше старый. Убежден, опираясь на проверенную временем крепкую дружбу, мы обязательно будем ставить и решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях, налаживать сотрудничество в новых высокотехнологичных сферах, работать рука об руку над укреплением всего комплекса двустороннего партнерства во благо народов России и Монголии", - сказал Путин.Президент РФ посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. Во вторник Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели переговоры в Улан-Баторе.
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россия, монголия, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Улан-Батор, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Россия и Монголия наладят сотрудничество в высокотехнологичных сферах
Путин: РФ и Монголия будут сотрудничать в традиционных и технологичных сферах
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия будут решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях и налаживать сотрудничество в высокотехнологичных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
"У монгольского народа есть хорошая пословица: халат лучше новый, а друг лучше старый. Убежден, опираясь на проверенную временем крепкую дружбу, мы обязательно будем ставить и решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях, налаживать сотрудничество в новых высокотехнологичных сферах, работать рука об руку над укреплением всего комплекса двустороннего партнерства во благо народов России и Монголии", - сказал Путин.
Президент РФ посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. Во вторник Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
провели переговоры в Улан-Баторе
.