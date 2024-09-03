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Путина в Монголии угостили супом из лобстера и жареным филе масляной рыбы - РИА Новости, 03.09.2024
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15:33 03.09.2024 (обновлено: 15:41 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970288620.html
Путина в Монголии угостили супом из лобстера и жареным филе масляной рыбы
Путина в Монголии угостили супом из лобстера и жареным филе масляной рыбы - РИА Новости, 03.09.2024
Путина в Монголии угостили супом из лобстера и жареным филе масляной рыбы
Президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху на приеме по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол предложили крем-суп из лобстера и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:33
2024-09-03T15:41
монголия
россия
улан-батор
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху на приеме по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол предложили крем-суп из лобстера и красного перца, а также жареным филе масляной рыбы и ризотто с грибами. Торжественный прием состоялся во вторник в Улан-Баторе. Гостей угощали рулетом из копченого лосося с салатом из свеклы, крем-супом из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой. Также в меню были жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами, говяжья вырезка на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт участникам приема предложили панна-котту из манго. Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html
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монголия, россия, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Улан-Батор, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Путина в Монголии угостили супом из лобстера и жареным филе масляной рыбы

Путина и Хурэлсуха на приеме угостили супом из лобстера и филе масляной рыбы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху на приеме по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол предложили крем-суп из лобстера и красного перца, а также жареным филе масляной рыбы и ризотто с грибами.
Торжественный прием состоялся во вторник в Улан-Баторе.
Гостей угощали рулетом из копченого лосося с салатом из свеклы, крем-супом из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой. Также в меню были жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами, говяжья вырезка на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт участникам приема предложили панна-котту из манго.
Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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МонголияРоссияУлан-БаторВладимир ПутинУхнаагийн Хурэлсух
 
 
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