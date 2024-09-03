https://ria.ru/20240903/putin-1970284641.html
Монголия держит курс на сотрудничество с Россией, заявил Путин
Монголия держит курс на сотрудничество с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Монголия держит курс на сотрудничество с Россией, заявил Путин
Россия ценит, что Монголия держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество, это подтвердили и состоявшиеся в Улан-Баторе переговоры, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:25
2024-09-03T15:25
2024-09-03T15:50
монголия
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улан-батор
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия ценит, что Монголия держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество, это подтвердили и состоявшиеся в Улан-Баторе переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы ценим, что Монголия также держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество с нами. Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом (Ухнагийн - ред. ) Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями", - сказал он в ходе торжественного приема по случаю годовщины победы на Халхин-Голе.Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл в понедельник вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.Путин и Ухнагийн Хурэлсух во вторник провели переговоры в Улан-Баторе. С российским лидером в этот день также встретились премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
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монголия, россия, в мире, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, В мире, Улан-Батор, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Монголия держит курс на сотрудничество с Россией, заявил Путин
Путин: переговоры в Улан-Баторе подтвердили курс Монголии на сотрудничество
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия ценит, что Монголия держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество, это подтвердили и состоявшиеся в Улан-Баторе переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы ценим, что Монголия также держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество с нами. Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом (Ухнагийн - ред. ) Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями", - сказал он в ходе торжественного приема по случаю годовщины победы на Халхин-Голе.
Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл в понедельник вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Путин и Ухнагийн Хурэлсух
во вторник провели переговоры в Улан-Баторе. С российским лидером в этот день также встретились премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
и председатель парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.