https://ria.ru/20240903/putin-1970284489.html

Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии

Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии - РИА Новости, 03.09.2024

Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии

Переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе, позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:25

2024-09-03T15:25

2024-09-03T15:42

монголия

россия

улан-батор

ухнаагийн хурэлсух

владимир путин

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе, позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю 85-летия Победы на Халхин-Голе."Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе, позволили рассмотреть широкий круг вопросов и актуальных региональных, международных проблем, наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства", - сказал Путин.Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во вторник провели переговоры в Улан-Баторе. С российским лидером также встретились премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

https://ria.ru/20240903/putin-1970288620.html

монголия

россия

улан-батор

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монголия, россия, улан-батор, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, вэф — 2024 (восточный экономический форум)