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Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
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15:25 03.09.2024 (обновлено: 15:42 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970284489.html
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии
Переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе, позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:25
2024-09-03T15:42
монголия
россия
улан-батор
ухнаагийн хурэлсух
владимир путин
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе, позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю 85-летия Победы на Халхин-Голе."Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе, позволили рассмотреть широкий круг вопросов и актуальных региональных, международных проблем, наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства", - сказал Путин.Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во вторник провели переговоры в Улан-Баторе. С российским лидером также встретились премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
https://ria.ru/20240903/putin-1970288620.html
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монголия, россия, улан-батор, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Монголия, Россия, Улан-Батор, Ухнаагийн Хурэлсух, Владимир Путин, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии

Путин: переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе, позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю 85-летия Победы на Халхин-Голе.
«
"Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе, позволили рассмотреть широкий круг вопросов и актуальных региональных, международных проблем, наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства", - сказал Путин.
Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во вторник провели переговоры в Улан-Баторе. С российским лидером также встретились премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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МонголияРоссияУлан-БаторУхнаагийн ХурэлсухВладимир ПутинЛувсаннамсрайн Оюун-ЭрдэнэВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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