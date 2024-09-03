https://ria.ru/20240903/putin-1970284489.html
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии
Переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе, позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:25
2024-09-03T15:25
2024-09-03T15:42
монголия
россия
улан-батор
ухнаагийн хурэлсух
владимир путин
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе, позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю 85-летия Победы на Халхин-Голе."Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе, позволили рассмотреть широкий круг вопросов и актуальных региональных, международных проблем, наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства", - сказал Путин.Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во вторник провели переговоры в Улан-Баторе. С российским лидером также встретились премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
https://ria.ru/20240903/putin-1970288620.html
монголия
россия
улан-батор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, улан-батор, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Монголия, Россия, Улан-Батор, Ухнаагийн Хурэлсух, Владимир Путин, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал, как прошли переговоры в Монголии
Путин: переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе