https://ria.ru/20240903/putin-1970258454.html

Путин и президент Монголии почтили память маршала Жукова

Путин и президент Монголии почтили память маршала Жукова - РИА Новости, 03.09.2024

Путин и президент Монголии почтили память маршала Жукова

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух почтили память знаменитого советского полководца Георгия Жукова, лидеры вместе приняли... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:18

2024-09-03T14:18

2024-09-03T14:45

монголия

россия

улан-батор

георгий жуков

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

в мире

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух почтили память знаменитого советского полководца Георгия Жукова, лидеры вместе приняли участие в церемонии возложения венка к его памятнику, который находится в Улан-Баторе. На церемонии также присутствовали военнослужащие и ветераны. Среди них была и единственный оставшийся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В церемонии возложения также принял участие почетный караул в национальной форме и военный духовой оркестр, который исполнил ряд мелодий, в том числе гимны РФ и Монголии. Мемориальный комплекс Георгия Жукова в Улан-Баторе был создан по решению правительства Монгольской Народной республики (МНР) в целях увековечить память маршала Советского Союза, сыгравшего важную роль в борьбе монгольского и советского народов против японских агрессоров в 1939 году на реке Халхин-Гол. За эту операцию Жуков получил свою первую звезду Героя Советского Союза, а в 1969 году он был удостоен звания героя МНР. В мемориальный комплекс входят музей Жукова и установленный на бульваре рядом с ним памятник. Открытие музея и памятника состоялось 18 августа 1979 года и было приурочено к 40-й годовщине победы на Халхин-Голе. В экспозиции музея хранятся фотоматериалы, кинохроника, литература и личные вещи маршала, документы, посвящённые боевым действиям на Халхин-Голе. Памятник Жукову представляет собой красный гранитный бюст на фоне перевернутой трапеции с высеченной звездой и надписью. Традиционная церемония возложения венка у мемориала проходит ежегодно.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html

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Возложение цветов к памятнику Жукову в Улан-Баторе Путин и президент Монголии возложили цветы к памятнику Жукову в Улан-Баторе 2024-09-03T14:18 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, россия, улан-батор, георгий жуков, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, в мире