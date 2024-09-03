https://ria.ru/20240903/putin-1970258454.html
Путин и президент Монголии почтили память маршала Жукова
Путин и президент Монголии почтили память маршала Жукова - РИА Новости, 03.09.2024
Путин и президент Монголии почтили память маршала Жукова
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух почтили память знаменитого советского полководца Георгия Жукова, лидеры вместе приняли... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:18
2024-09-03T14:18
2024-09-03T14:45
монголия
россия
улан-батор
георгий жуков
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух почтили память знаменитого советского полководца Георгия Жукова, лидеры вместе приняли участие в церемонии возложения венка к его памятнику, который находится в Улан-Баторе. На церемонии также присутствовали военнослужащие и ветераны. Среди них была и единственный оставшийся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В церемонии возложения также принял участие почетный караул в национальной форме и военный духовой оркестр, который исполнил ряд мелодий, в том числе гимны РФ и Монголии. Мемориальный комплекс Георгия Жукова в Улан-Баторе был создан по решению правительства Монгольской Народной республики (МНР) в целях увековечить память маршала Советского Союза, сыгравшего важную роль в борьбе монгольского и советского народов против японских агрессоров в 1939 году на реке Халхин-Гол. За эту операцию Жуков получил свою первую звезду Героя Советского Союза, а в 1969 году он был удостоен звания героя МНР. В мемориальный комплекс входят музей Жукова и установленный на бульваре рядом с ним памятник. Открытие музея и памятника состоялось 18 августа 1979 года и было приурочено к 40-й годовщине победы на Халхин-Голе. В экспозиции музея хранятся фотоматериалы, кинохроника, литература и личные вещи маршала, документы, посвящённые боевым действиям на Халхин-Голе. Памятник Жукову представляет собой красный гранитный бюст на фоне перевернутой трапеции с высеченной звездой и надписью. Традиционная церемония возложения венка у мемориала проходит ежегодно.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html
https://ria.ru/20240903/ulan-bator-1970146117.html
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Возложение цветов к памятнику Жукову в Улан-Баторе
Путин и президент Монголии возложили цветы к памятнику Жукову в Улан-Баторе
2024-09-03T14:18
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, улан-батор, георгий жуков, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, в мире
Монголия, Россия, Улан-Батор, Георгий Жуков, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, В мире
Путин и президент Монголии почтили память маршала Жукова
Президенты России и Монголии возложили венок к памятнику Жукову
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух почтили память знаменитого советского полководца Георгия Жукова, лидеры вместе приняли участие в церемонии возложения венка к его памятнику, который находится в Улан-Баторе.
На церемонии также присутствовали военнослужащие и ветераны. Среди них была и единственный оставшийся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн.
Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
В церемонии возложения также принял участие почетный караул в национальной форме и военный духовой оркестр, который исполнил ряд мелодий, в том числе гимны РФ и Монголии.
Мемориальный комплекс Георгия Жукова в Улан-Баторе был создан по решению правительства Монгольской Народной республики (МНР) в целях увековечить память маршала Советского Союза, сыгравшего важную роль в борьбе монгольского и советского народов против японских агрессоров в 1939 году на реке Халхин-Гол. За эту операцию Жуков получил свою первую звезду Героя Советского Союза, а в 1969 году он был удостоен звания героя МНР.
В мемориальный комплекс входят музей Жукова и установленный на бульваре рядом с ним памятник. Открытие музея и памятника состоялось 18 августа 1979 года и было приурочено к 40-й годовщине победы на Халхин-Голе. В экспозиции музея хранятся фотоматериалы, кинохроника, литература и личные вещи маршала, документы, посвящённые боевым действиям на Халхин-Голе.
Памятник Жукову представляет собой красный гранитный бюст на фоне перевернутой трапеции с высеченной звездой и надписью. Традиционная церемония возложения венка у мемориала проходит ежегодно.