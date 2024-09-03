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Путин рассказал о модернизации ТЭЦ в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024
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13:15 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/putin-1970228948.html
Путин рассказал о модернизации ТЭЦ в Улан-Баторе
Путин рассказал о модернизации ТЭЦ в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал о модернизации ТЭЦ в Улан-Баторе
Реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:15
2024-09-03T13:15
экономика
монголия
россия
улан-батор
владимир путин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наше партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. Российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность станции. Это позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Ранее во вторник министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969881034.html
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экономика, монголия, россия, улан-батор, владимир путин
Экономика, Монголия, Россия, Улан-Батор, Владимир Путин
Путин рассказал о модернизации ТЭЦ в Улан-Баторе

Путин: реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе повысит надежность снабжения жителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наше партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. Российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность станции. Это позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Ранее во вторник министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов
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ЭкономикаМонголияРоссияУлан-БаторВладимир Путин
 
 
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