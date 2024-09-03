https://ria.ru/20240903/putin-1970228948.html

Путин рассказал о модернизации ТЭЦ в Улан-Баторе

Путин рассказал о модернизации ТЭЦ в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024

Путин рассказал о модернизации ТЭЦ в Улан-Баторе

Реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:15

2024-09-03T13:15

2024-09-03T13:15

экономика

монголия

россия

улан-батор

владимир путин

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наше партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. Российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность станции. Это позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Ранее во вторник министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов

https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969881034.html

монголия

россия

улан-батор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, монголия, россия, улан-батор, владимир путин