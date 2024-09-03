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Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России - РИА Новости, 03.09.2024
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13:04 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html
Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России
Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России - РИА Новости, 03.09.2024
Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России
Монголия - дружественная страна и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем парламента Монголии... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:04
2024-09-03T13:04
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россия
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Монголия - дружественная страна и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие - наши общие победы на реке Халхин-Гол", - обратился Путин к спикеру монгольского парламента. Президент РФ отметил, что Монголия "оказалась очень верным, надежным союзником Советского Союза, России" в борьбе с нацизмом и милитаризмом. "На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно", - подчеркнул Путин. Российский лидер также добавил, что Москва придает большое значение взаимодействию двух стран по линии парламентов. "В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов между органами исполнительной власти", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240902/putin-1970046763.html
https://ria.ru/20240903/ulan-bator-1970146117.html
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в мире, монголия, россия, москва, владимир путин
В мире, Монголия, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России

Путин назвал Монголию дружественной страной на протяжении десятилетий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Монголия - дружественная страна и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.
Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Путина в Улан-Баторе встретил почетный караул - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин прибыл в Монголию
2 сентября, 17:02
"Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие - наши общие победы на реке Халхин-Гол", - обратился Путин к спикеру монгольского парламента.
Президент РФ отметил, что Монголия "оказалась очень верным, надежным союзником Советского Союза, России" в борьбе с нацизмом и милитаризмом.
"На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно", - подчеркнул Путин.
Российский лидер также добавил, что Москва придает большое значение взаимодействию двух стран по линии парламентов.
"В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов между органами исполнительной власти", - отметил Путин.
Торжественная встреча президентов России и Монголии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии в Улан-Баторе
Вчера, 08:35
 
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