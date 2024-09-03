https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html

Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России

Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России - РИА Новости, 03.09.2024

Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России

Монголия - дружественная страна и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем парламента Монголии... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:04

2024-09-03T13:04

2024-09-03T13:04

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Монголия - дружественная страна и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие - наши общие победы на реке Халхин-Гол", - обратился Путин к спикеру монгольского парламента. Президент РФ отметил, что Монголия "оказалась очень верным, надежным союзником Советского Союза, России" в борьбе с нацизмом и милитаризмом. "На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно", - подчеркнул Путин. Российский лидер также добавил, что Москва придает большое значение взаимодействию двух стран по линии парламентов. "В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов между органами исполнительной власти", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240902/putin-1970046763.html

https://ria.ru/20240903/ulan-bator-1970146117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, монголия, россия, москва, владимир путин