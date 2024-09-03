https://ria.ru/20240903/putin-1970222620.html
Путин: укрепление связей Монголии с ЕАЭС поможет росту экспорта
Путин: укрепление связей Монголии с ЕАЭС поможет росту экспорта - РИА Новости, 03.09.2024
Путин: укрепление связей Монголии с ЕАЭС поможет росту экспорта
Укрепление связей Монголии с ЕАЭС будет способствовать дальнейшему росту экспортно-импортных операций, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:00
2024-09-03T13:00
2024-09-03T13:00
экономика
монголия
россия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
евразийский экономический союз
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Укрепление связей Монголии с ЕАЭС будет способствовать дальнейшему росту экспортно-импортных операций, сообщил президент России Владимир Путин. "Дальнейшему росту взаимных экспортно-импортных операций, несомненно, способствовало бы налаживание тесных контактов между Монголией и Евразийским экономическим союзом. Россия поддержала идею заключения торгового соглашения Монголии с ЕврАзЭС", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом."Россия является крупным внешним торговым партнером страны, общий объем торговли между Монголией и Россией за последние годы увеличивается, также принимаются меры по изменению торгового дисбаланса, в частности, Монголия и ЕАЭС договорились заключить временное соглашение о свободной торговле", - сказал он по итогам переговоров с Владимиром Путиным.По словам президента Монголии, подобное соглашение, которое планируют подписать до конца 2024 года, улучшит "нормативно-правовую среду и создаст конкретные новые возможности для расширения экономического сотрудничества" между Россией и Монголией"."В результате принятия данного соглашения 375 наименований скотоводческой продукции, которые можно экспортировать на рынки стран-участниц ЕЭАС, будут освобождены от импортного налогообложения", - отметил он.
https://ria.ru/20240903/putin-1970214047.html
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969881034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, монголия, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, евразийский экономический союз
Экономика, Монголия, Россия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Евразийский экономический союз
Путин: укрепление связей Монголии с ЕАЭС поможет росту экспорта
Путин: соглашение с ЕАЭС о свободной торговле позволит Монголии расширить связи
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Укрепление связей Монголии с ЕАЭС будет способствовать дальнейшему росту экспортно-импортных операций, сообщил президент России Владимир Путин.
"Дальнейшему росту взаимных экспортно-импортных операций, несомненно, способствовало бы налаживание тесных контактов между Монголией и Евразийским экономическим союзом. Россия поддержала идею заключения торгового соглашения Монголии с ЕврАзЭС", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом
.
"Россия является крупным внешним торговым партнером страны, общий объем торговли между Монголией и Россией за последние годы увеличивается, также принимаются меры по изменению торгового дисбаланса, в частности, Монголия и ЕАЭС договорились заключить временное соглашение о свободной торговле", - сказал он по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
По словам президента Монголии, подобное соглашение, которое планируют подписать до конца 2024 года, улучшит "нормативно-правовую среду и создаст конкретные новые возможности для расширения экономического сотрудничества" между Россией и Монголией".
"В результате принятия данного соглашения 375 наименований скотоводческой продукции, которые можно экспортировать на рынки стран-участниц ЕЭАС, будут освобождены от импортного налогообложения", - отметил он.