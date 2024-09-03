https://ria.ru/20240903/putin-1970217900.html

Россия рада отметить годовщину победы на Халхин-Голе, заявил Путин

Россия рада отметить годовщину победы на Халхин-Голе, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024

Россия рада отметить годовщину победы на Халхин-Голе, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рада отметить 85-ю годовщину победы на реке Халхин-Гол вместе с монгольскими друзьями. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:49

2024-09-03T12:49

2024-09-03T13:17

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рада отметить 85-ю годовщину победы на реке Халхин-Гол вместе с монгольскими друзьями. "Мы рады вместе с нашими монгольскими друзьями отметить 85-ю годовщину победы на реке Халхин-Гол. Напомню, что в 1939 году верная своему союзническому долгу наша страна незамедлительно, сразу же после вторжения японских милитаристов откликнулась на просьбу монгольского правительства о помощи", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией. "Мы отдаем дань памяти мужеству и самоотверженности, стойкости и героизму советских и монгольских воинов. Сражаясь плечом к плечу, они дали жесткий решительный отпор агрессору и отстояли суверенитет, территориальную целостность Монголии", - сказал Путин во время заявлений по итогам российско-монгольских переговоров.Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных годовщине победы на Халхин-Голе в 1939 году.Халхин-Гол – река на территории Монголии и Китая, в нижнем течении которой в мае-сентябре 1939 года советские и монгольские войска отразили агрессию японских захватчиков, вторгшихся на территорию Монгольской Народной Республики (МНР).Активные боевые действия в ходе пограничного конфликта на Халхин-Голе завершились в конце августа 1939 года. В ходе сражений (май-сентябрь 1939 года) Красная армия совместно с монгольскими частями нанесла поражение японским захватчикам, вторгшимся на территорию Монгольской Народной Республики.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, монголия, владимир путин, в мире