https://ria.ru/20240903/putin-1970214047.html

Путин рассказал о вкладе России и Монголии в безопасность в Азии

Путин рассказал о вкладе России и Монголии в безопасность в Азии - РИА Новости, 03.09.2024

Путин рассказал о вкладе России и Монголии в безопасность в Азии

Россия и Монголия вносят вклад в обеспечение безопасности в Азии, сотрудничая в военно-технической сфере и в сфере противодействия терроризму, заявил президент... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:38

2024-09-03T12:38

2024-09-03T12:38

россия

монголия

азия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия вносят вклад в обеспечение безопасности в Азии, сотрудничая в военно-технической сфере и в сфере противодействия терроризму, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров. "При рассмотрении вопросов военно-технического и антитеррористического сотрудничества было констатировано, что российско-монгольское взаимодействие в этих областях вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240903/diplomatiya-1970053251.html

россия

монголия

азия

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2024

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россия, монголия, азия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух