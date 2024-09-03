https://ria.ru/20240903/putin-1970214047.html
Путин рассказал о вкладе России и Монголии в безопасность в Азии
Путин рассказал о вкладе России и Монголии в безопасность в Азии - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал о вкладе России и Монголии в безопасность в Азии
Россия и Монголия вносят вклад в обеспечение безопасности в Азии, сотрудничая в военно-технической сфере и в сфере противодействия терроризму, заявил президент... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:38
2024-09-03T12:38
2024-09-03T12:38
россия
монголия
азия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия вносят вклад в обеспечение безопасности в Азии, сотрудничая в военно-технической сфере и в сфере противодействия терроризму, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров. "При рассмотрении вопросов военно-технического и антитеррористического сотрудничества было констатировано, что российско-монгольское взаимодействие в этих областях вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240903/diplomatiya-1970053251.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, монголия, азия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Азия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин рассказал о вкладе России и Монголии в безопасность в Азии
Путин: Россия и Монголия вносят вклад в обеспечение безопасности в Азии