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Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
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12:28 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/putin-1970209902.html
Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин
Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин
Россия будет и далее поставлять Монголии электроэнергию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:28
2024-09-03T12:28
россия
монголия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия будет и далее поставлять Монголии электроэнергию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия будет и далее поставлять монгольским потребителям электроэнергию", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией. Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
https://ria.ru/20240903/putin-1970198187.html
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россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин

Путин: Россия будет и далее поставлять Монголии электроэнергию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия будет и далее поставлять Монголии электроэнергию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия будет и далее поставлять монгольским потребителям электроэнергию", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.
Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
Заявления президентов России и Монголии по итогам переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе
Вчера, 12:06
 
РоссияМонголияВладимир ПутинУхнаагийн Хурэлсух
 
 
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