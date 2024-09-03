https://ria.ru/20240903/putin-1970209902.html
Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин
Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2024
Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин
Россия будет и далее поставлять Монголии электроэнергию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:28
2024-09-03T12:28
2024-09-03T12:28
россия
монголия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия будет и далее поставлять Монголии электроэнергию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия будет и далее поставлять монгольским потребителям электроэнергию", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией. Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
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россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин
Путин: Россия будет и далее поставлять Монголии электроэнергию