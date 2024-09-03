https://ria.ru/20240903/putin-1970198771.html
Путин отметил интерес монгольской молодежи к российскому образованию
Путин отметил интерес монгольской молодежи к российскому образованию - РИА Новости, 03.09.2024
Путин отметил интерес монгольской молодежи к российскому образованию
Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому РФ выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот, заявил... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:07
2024-09-03T12:07
2024-09-03T12:23
россия
монголия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому РФ выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот, заявил российский лидер Владимир Путин."Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому ежегодно Россия выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот – более 600 мест", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html
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россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Россия, Монголия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин отметил интерес монгольской молодежи к российскому образованию
Путин: интерес монгольской молодежи к получению образования в России высок