https://ria.ru/20240903/putin-1970198771.html

Путин отметил интерес монгольской молодежи к российскому образованию

Путин отметил интерес монгольской молодежи к российскому образованию - РИА Новости, 03.09.2024

Путин отметил интерес монгольской молодежи к российскому образованию

Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому РФ выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот, заявил... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:07

2024-09-03T12:07

2024-09-03T12:23

россия

монголия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому РФ выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот, заявил российский лидер Владимир Путин."Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому ежегодно Россия выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот – более 600 мест", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.

https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html

россия

монголия

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россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух