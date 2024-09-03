https://ria.ru/20240903/putin-1970198187.html

Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе

Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024

Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе

Президент Владимир Путин провел переговоры со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе. Главы двух стран обсудили торговлю, энергетику,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:06

2024-09-03T12:06

2024-09-03T15:26

монголия

россия

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УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе. Главы двух стран обсудили торговлю, энергетику, военно-техническое сотрудничество и образование. "В ходе сегодняшних переговоров мы с президентом Хурэлсухом рассмотрели широкий спектр вопросов взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", — рассказал российский лидер.Экономика и энергетикаНа встрече большое внимание уделили наращиванию взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Путин напомнил, что Россия — один из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, а за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%.Москва, подчеркнул российский лидер, неизменно откликается на просьбы Улан-Батора в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях. Россия давно и надежно обеспечивает экономику республики востребованными энергоресурсами. Так, глава государства указал, что в прошлом году 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России.Российский лидер добавил, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере с Улан-Батором. Он напомнил, что завершилась разработка проектной документации газопровода "Союз — Восток" протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай, сейчас проходят госэкспертиза и экологическая оценка проекта."Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей", — указал Путин.Президент отметил, что "Газпром" готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации Монголии.При этом Путин подчеркнул, что партнерство двух стран в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. "Российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность станции. Это позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом", — сказал он.Москва также открыта для реализации с Улан-Батором проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов, добавил Путин.Образование и русский языкГлавы государств затронули также тему образования. Путин отметил, что интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому ежегодно Москва выделяет республике одну из самых крупных стипендиальных квот — более 600 мест."Наша страна традиционного много делает и для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики, в российских вузах обучаются более двух тысяч студентов из Монголии", — указал он.Глава государства также отметил, что России важны любовь и интерес к изучению русского языка в Монголии. Он подчеркнул, что Москва продолжит оказывать поддержку преподаванию русского языка в республике, в том числе в приграничных регионах.Парад ПобедыПутин пригласил Хурэлсуха посетить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая следующего года."Прорабатывается и возможность того, чтобы расчет Вооруженных сил Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади", — уточнил глава государства.Он отметил, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку при разгроме Квантунской армии в 1945 году.Международная повестка и военно-техническое сотрудничествоПрезидент добавил, что при обсуждении вопросов военно-технического и антитеррористического сотрудничества лидеры стран констатировали, что взаимодействие Москвы и Улан-Батора в этих областях вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии."Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что позиции России и Монголии по многим актуальным, глобальным сюжетам близки", — отметил он.Путин указал, что программа взаимодействия двух стран продолжается."Совместная с монгольскими друзьями работа, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-монгольского партнерства", — подчеркнул глава государства.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте", так как Монголия признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

монголия, россия