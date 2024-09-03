Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 03.09.2024 (обновлено: 15:26 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970198187.html
Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе
Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе
Президент Владимир Путин провел переговоры со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе. Главы двух стран обсудили торговлю, энергетику,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:06
2024-09-03T15:26
монголия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970279846_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_262def7fc36e114263ccef2e970ab7e7.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе. Главы двух стран обсудили торговлю, энергетику, военно-техническое сотрудничество и образование. &quot;В ходе сегодняшних переговоров мы с президентом Хурэлсухом рассмотрели широкий спектр вопросов взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам&quot;, — рассказал российский лидер.Экономика и энергетикаНа встрече большое внимание уделили наращиванию взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Путин напомнил, что Россия — один из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, а за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%.Москва, подчеркнул российский лидер, неизменно откликается на просьбы Улан-Батора в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях. Россия давно и надежно обеспечивает экономику республики востребованными энергоресурсами. Так, глава государства указал, что в прошлом году 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России.Российский лидер добавил, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере с Улан-Батором. Он напомнил, что завершилась разработка проектной документации газопровода "Союз — Восток" протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай, сейчас проходят госэкспертиза и экологическая оценка проекта."Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей", — указал Путин.Президент отметил, что "Газпром" готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации Монголии.При этом Путин подчеркнул, что партнерство двух стран в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. "Российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность станции. Это позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом", — сказал он.Москва также открыта для реализации с Улан-Батором проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов, добавил Путин.Образование и русский языкГлавы государств затронули также тему образования. Путин отметил, что интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому ежегодно Москва выделяет республике одну из самых крупных стипендиальных квот — более 600 мест."Наша страна традиционного много делает и для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики, в российских вузах обучаются более двух тысяч студентов из Монголии", — указал он.Глава государства также отметил, что России важны любовь и интерес к изучению русского языка в Монголии. Он подчеркнул, что Москва продолжит оказывать поддержку преподаванию русского языка в республике, в том числе в приграничных регионах.Парад ПобедыПутин пригласил Хурэлсуха посетить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая следующего года.&quot;Прорабатывается и возможность того, чтобы расчет Вооруженных сил Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади&quot;, — уточнил глава государства.Он отметил, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку при разгроме Квантунской армии в 1945 году.Международная повестка и военно-техническое сотрудничествоПрезидент добавил, что при обсуждении вопросов военно-технического и антитеррористического сотрудничества лидеры стран констатировали, что взаимодействие Москвы и Улан-Батора в этих областях вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии."Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что позиции России и Монголии по многим актуальным, глобальным сюжетам близки", — отметил он.Путин указал, что программа взаимодействия двух стран продолжается."Совместная с монгольскими друзьями работа, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-монгольского партнерства", — подчеркнул глава государства.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте", так как Монголия признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
https://ria.ru/20240902/putin-1969524275.html
https://ria.ru/20240903/putin-1970197179.html
https://ria.ru/20240903/putin-1970209902.html
https://rsport.ria.ru/20240903/putin-1970220625.html
https://ria.ru/20240903/putin-1970222620.html
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html
монголия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заявления президентов России и Монголии по итогам переговоров в Улан-Баторе
Путин
2024-09-03T12:06
true
PT22M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970279846_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_de3d25f7f9a71b783712d5c9d8887663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, россия
Монголия, Россия
Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе

В Улан-Баторе прошли переговоры Владимира Путина и президента Монголии

Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел переговоры со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе. Главы двух стран обсудили торговлю, энергетику, военно-техническое сотрудничество и образование.
«

"В ходе сегодняшних переговоров мы с президентом Хурэлсухом рассмотрели широкий спектр вопросов взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", — рассказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Азиатское турне: Путин летит к партнерам и расскажет о "приоритете века"
2 сентября, 08:00

Экономика и энергетика

На встрече большое внимание уделили наращиванию взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Путин напомнил, что Россия — один из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, а за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%.
Москва, подчеркнул российский лидер, неизменно откликается на просьбы Улан-Батора в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях. Россия давно и надежно обеспечивает экономику республики востребованными энергоресурсами. Так, глава государства указал, что в прошлом году 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России.
Президент России Владимир Путин на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин рассказал о коммерческих расчетах с Монголией
Вчера, 12:02
Российский лидер добавил, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере с Улан-Батором. Он напомнил, что завершилась разработка проектной документации газопровода "Союз — Восток" протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай, сейчас проходят госэкспертиза и экологическая оценка проекта.
«
"Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей", — указал Путин.
Президент отметил, что "Газпром" готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации Монголии.
При этом Путин подчеркнул, что партнерство двух стран в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов.
«
"Российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции Улан-Баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность станции. Это позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом", — сказал он.
Москва также открыта для реализации с Улан-Батором проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов, добавил Путин.
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Россия продолжит поставлять Монголии электроэнергию, заявил Путин
Вчера, 12:28

Образование и русский язык

Главы государств затронули также тему образования. Путин отметил, что интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому ежегодно Москва выделяет республике одну из самых крупных стипендиальных квот — более 600 мест.
«
"Наша страна традиционного много делает и для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики, в российских вузах обучаются более двух тысяч студентов из Монголии", — указал он.
Глава государства также отметил, что России важны любовь и интерес к изучению русского языка в Монголии. Он подчеркнул, что Москва продолжит оказывать поддержку преподаванию русского языка в республике, в том числе в приграничных регионах.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
На спортивном форуме в Уфе ждут делегацию из Монголии, заявил Путин
Вчера, 12:55

Парад Победы

Путин пригласил Хурэлсуха посетить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая следующего года.
«

"Прорабатывается и возможность того, чтобы расчет Вооруженных сил Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади", — уточнил глава государства.

Он отметил, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку при разгроме Квантунской армии в 1945 году.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин: укрепление связей Монголии с ЕАЭС поможет росту экспорта
Вчера, 13:00

Международная повестка и военно-техническое сотрудничество

Президент добавил, что при обсуждении вопросов военно-технического и антитеррористического сотрудничества лидеры стран констатировали, что взаимодействие Москвы и Улан-Батора в этих областях вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.
"Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что позиции России и Монголии по многим актуальным, глобальным сюжетам близки", — отметил он.
Путин указал, что программа взаимодействия двух стран продолжается.
«
"Совместная с монгольскими друзьями работа, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-монгольского партнерства", — подчеркнул глава государства.
Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте", так как Монголия признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Монголия опять объединит Китай и Россию
Вчера, 08:00
 
МонголияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала