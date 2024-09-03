https://ria.ru/20240903/putin-1970198082.html
Путин и президент Монголии обсудили развитие торговых связей
Путин и президент Монголии обсудили развитие торговых связей - РИА Новости, 03.09.2024
Путин и президент Монголии обсудили развитие торговых связей
Россия и Монголия на переговорах в Улан-Баторе уделили особое внимание развитию торгово-инвестиционных связей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:05
2024-09-03T12:05
2024-09-03T12:12
монголия
россия
улан-батор
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия на переговорах в Улан-Баторе уделили особое внимание развитию торгово-инвестиционных связей, заявил президент РФ Владимир Путин."Большое внимание было уделено наращиванию взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров.Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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монголия, россия, улан-батор, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Улан-Батор, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
Путин и президент Монголии обсудили развитие торговых связей
Путин: на переговорах в Улан-Баторе уделялось внимание развитию торговых связей
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия на переговорах в Улан-Баторе уделили особое внимание развитию торгово-инвестиционных связей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Большое внимание было уделено наращиванию взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров.
Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.