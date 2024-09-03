https://ria.ru/20240903/putin-1970197602.html

Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу

Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу - РИА Новости, 03.09.2024

Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу

Россия видит перспективы сотрудничества с Монголией в газовой сфере, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:04

2024-09-03T12:04

2024-09-03T12:47

монголия

россия

владимир путин

китай

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия видит перспективы сотрудничества с Монголией в газовой сфере, заявил президент России Владимир Путин."Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров."Мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров."Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода "Союз-Восток" протяженностью почти в тысячу километров, которая соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970202758.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, россия, владимир путин, китай, в мире