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Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу - РИА Новости, 03.09.2024
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12:04 03.09.2024 (обновлено: 12:47 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970197602.html
Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу
Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу - РИА Новости, 03.09.2024
Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу
Россия видит перспективы сотрудничества с Монголией в газовой сфере, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:04
2024-09-03T12:47
монголия
россия
владимир путин
китай
в мире
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия видит перспективы сотрудничества с Монголией в газовой сфере, заявил президент России Владимир Путин."Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров."Мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров."Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода "Союз-Восток" протяженностью почти в тысячу километров, которая соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970202758.html
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монголия, россия, владимир путин, китай, в мире
Монголия, Россия, Владимир Путин, Китай, В мире
Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу

Путин: Россия видит перспективы сотрудничества с Монголией в газовой сфере

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия видит перспективы сотрудничества с Монголией в газовой сфере, заявил президент России Владимир Путин.
"Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров.
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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"Мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров.
"Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода "Союз-Восток" протяженностью почти в тысячу километров, которая соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.
Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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