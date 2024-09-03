https://ria.ru/20240903/putin-1970197179.html

Путин рассказал о коммерческих расчетах с Монголией

Путин рассказал о коммерческих расчетах с Монголией - РИА Новости, 03.09.2024

Путин рассказал о коммерческих расчетах с Монголией

Коммерческие расчеты между РФ и Монголией почти полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:02

2024-09-03T12:02

2024-09-03T12:33

монголия

россия

владимир путин

экономика

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Коммерческие расчеты между РФ и Монголией почти полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах, заявил президент РФ Владимир Путин."Коммерческие расчеты между двумя нашими странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах", - сказал Путин журналистам по итогам российско-монгольских переговоров.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970195183.html

монголия

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

монголия, россия, владимир путин, экономика