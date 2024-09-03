https://ria.ru/20240903/putin-1970197179.html
Путин рассказал о коммерческих расчетах с Монголией
Путин рассказал о коммерческих расчетах с Монголией - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал о коммерческих расчетах с Монголией
Коммерческие расчеты между РФ и Монголией почти полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:02
2024-09-03T12:02
2024-09-03T12:33
монголия
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970185411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa83901c93972bea713a8493794ad84a.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Коммерческие расчеты между РФ и Монголией почти полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах, заявил президент РФ Владимир Путин."Коммерческие расчеты между двумя нашими странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах", - сказал Путин журналистам по итогам российско-монгольских переговоров.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970195183.html
монголия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970185411_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_acc38bdb9223b55cd3ced5b532b8f61d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, владимир путин, экономика
Монголия, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о коммерческих расчетах с Монголией
Путин: расчеты с Монголией почти полностью осуществляются не в долларах и евро