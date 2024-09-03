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Путин оценил возможность участия монгольских военных в параде - РИА Новости, 03.09.2024
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12:02 03.09.2024 (обновлено: 12:26 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970196883.html
Путин оценил возможность участия монгольских военных в параде
Путин оценил возможность участия монгольских военных в параде - РИА Новости, 03.09.2024
Путин оценил возможность участия монгольских военных в параде
Возможность участия военных из Монголии в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прорабатывается, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:02
2024-09-03T12:26
монголия
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Возможность участия военных из Монголии в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прорабатывается, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров."В следующем году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы пригласили президента (Ухнагийн - ред.) Хурэлсуха приехать 9 мая в Москву, прорабатывается и возможность того, чтобы расчет вооруженных сил Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной Площади", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970196135.html
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монголия, в мире, владимир путин, россия, москва
Монголия, В мире, Владимир Путин, Россия, Москва
Путин оценил возможность участия монгольских военных в параде

Путин: монгольские военные, возможно, примут участие в параде на Красной площади

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Возможность участия военных из Монголии в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прорабатывается, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров.
"В следующем году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы пригласили президента (Ухнагийн - ред.) Хурэлсуха приехать 9 мая в Москву, прорабатывается и возможность того, чтобы расчет вооруженных сил Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной Площади", - заявил Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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