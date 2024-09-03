https://ria.ru/20240903/putin-1970196883.html

Путин оценил возможность участия монгольских военных в параде

Путин оценил возможность участия монгольских военных в параде - РИА Новости, 03.09.2024

Путин оценил возможность участия монгольских военных в параде

Возможность участия военных из Монголии в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прорабатывается, заявил президент РФ... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:02

2024-09-03T12:02

2024-09-03T12:26

монголия

в мире

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Возможность участия военных из Монголии в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прорабатывается, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров."В следующем году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы пригласили президента (Ухнагийн - ред.) Хурэлсуха приехать 9 мая в Москву, прорабатывается и возможность того, чтобы расчет вооруженных сил Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной Площади", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970196135.html

монголия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, в мире, владимир путин, россия, москва