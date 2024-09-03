https://ria.ru/20240903/pushilin-1970266090.html

Пушилин рассказал о работе школ в ДНР

Пушилин рассказал о работе школ в ДНР - РИА Новости, 03.09.2024

Пушилин рассказал о работе школ в ДНР

В Донецкой Народной Республике 474 школы работают очно, 113 учебных заведений еще находятся на дистанционном обучении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:32

2024-09-03T14:32

2024-09-03T14:32

донецк

донецкая народная республика

кировский район

денис пушилин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике 474 школы работают очно, 113 учебных заведений еще находятся на дистанционном обучении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "У нас в очном режиме открылось всего 474 школы. Благодаря тому, что двигается линия фронта… удалось уже открыть в очном режиме и частично в Киевском районе Донецка, в Куйбышевском районе Донецка и в Ясиноватой, вы знаете, даже в Кировском районе… тоже удалось открыть в очном режиме, ребята этого долго ждали, и это прям здорово", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что еще 113 учебных заведений пока находятся на дистанционном обучении. "Это, опять же, прифронтовые районы и Донецка самого, и Петровский район Донецка, частично и Кировский район Донецка, также это и Ясиноватский муниципальный округ… и Волновахский", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20240821/avdeevka-1967670181.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин, общество