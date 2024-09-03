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Пушилин рассказал о работе школ в ДНР - РИА Новости, 03.09.2024
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14:32 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/pushilin-1970266090.html
Пушилин рассказал о работе школ в ДНР
Пушилин рассказал о работе школ в ДНР - РИА Новости, 03.09.2024
Пушилин рассказал о работе школ в ДНР
В Донецкой Народной Республике 474 школы работают очно, 113 учебных заведений еще находятся на дистанционном обучении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:32
2024-09-03T14:32
донецк
донецкая народная республика
кировский район
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике 474 школы работают очно, 113 учебных заведений еще находятся на дистанционном обучении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "У нас в очном режиме открылось всего 474 школы. Благодаря тому, что двигается линия фронта… удалось уже открыть в очном режиме и частично в Киевском районе Донецка, в Куйбышевском районе Донецка и в Ясиноватой, вы знаете, даже в Кировском районе… тоже удалось открыть в очном режиме, ребята этого долго ждали, и это прям здорово", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что еще 113 учебных заведений пока находятся на дистанционном обучении. "Это, опять же, прифронтовые районы и Донецка самого, и Петровский район Донецка, частично и Кировский район Донецка, также это и Ясиноватский муниципальный округ… и Волновахский", - уточнил глава региона.
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал о работе школ в ДНР

Пушилин: в ДНР 474 школы работают очно, 113 находятся на дистанционном обучении

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике 474 школы работают очно, 113 учебных заведений еще находятся на дистанционном обучении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"У нас в очном режиме открылось всего 474 школы. Благодаря тому, что двигается линия фронта… удалось уже открыть в очном режиме и частично в Киевском районе Донецка, в Куйбышевском районе Донецка и в Ясиноватой, вы знаете, даже в Кировском районе… тоже удалось открыть в очном режиме, ребята этого долго ждали, и это прям здорово", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что еще 113 учебных заведений пока находятся на дистанционном обучении. "Это, опять же, прифронтовые районы и Донецка самого, и Петровский район Донецка, частично и Кировский район Донецка, также это и Ясиноватский муниципальный округ… и Волновахский", - уточнил глава региона.
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ДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районДенис ПушилинОбщество
 
 
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