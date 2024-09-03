https://ria.ru/20240903/psb-1970195852.html

ПСБ и общество "Знание" объединят усилия в просветительской деятельности

ПСБ и общество "Знание" объединят усилия в просветительской деятельности - РИА Новости, 03.09.2024

ПСБ и общество "Знание" объединят усилия в просветительской деятельности

ПСБ и российское общество "Знание" в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение, открывающее возможности для совместной работы в области... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:10

2024-09-03T12:10

2024-09-03T12:10

россия

владивосток

псб (банк псб)

вера подгузова

максим древаль

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ПСБ и российское общество "Знание" в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение, открывающее возможности для совместной работы в области поддержки и развития просветительской деятельности, сообщает пресс-служба банка. Со стороны ПСБ соглашение подписала старший вице-президент, директор по внешним связям Вера Подгузова, со стороны российского общества "Знание" - генеральный директор Максим Древаль. ПСБ и российское общество "Знание" договорились объединить усилия для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения, содействовать привлечению новых специалистов в просветительскую работу, создавая условия для их роста в рамках просветительского движения в России, а также активному внедрению в практику современных методов и форм работы. Кроме того, стороны будут развивать дистанционные методы просветительской деятельности, формируя современную мультимедийную среду. По словам Подгузовой, банк уже несколько лет проводит специализированные мероприятия в различных форматах, которые ориентированы на широкую аудиторию, где любой желающий может получить новые знания о правильном подходе к достижению финансового благополучия. "ПСБ ведет работу по вовлечению женщин в инвестиции, рассказывая им о особенностях инвестиционного рынка и мотивируя их приумножать личный капитал. Мы также на регулярной основе изучаем сберегательно-инвестиционную активность населения, определяя направления для развития инвестиционного и финансового потенциала наших сограждан. Мы ожидаем, что партнерство с обществом "Знание" позволит нам совместными усилиями реализовать новые перспективные инициативы, в том числе с привлечением молодежи, которые будут способствовать не только повышению финансовой грамотности населения, но и поддержке других областей знаний", – цитирует пресс-служба Подгузову. Как отметил Древаль, банк с обществом объединяют общие цели и задачи. "Мы хотим, чтобы актуальные и достоверные знания были доступны каждому жителю России. Соглашение, которое мы сегодня подписали, будет способствовать продвижению и масштабированию наших просветительских инициатив. Вместе с коллегами из ПСБ мы будем расширять доступ к знаниям и поддерживать тех, кто не стоит на месте и двигается вперед. Уверен, наше сотрудничество будет плодотворным и его первые результаты мы увидим уже в ближайшее время", – подчеркнул Древаль. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия

владивосток

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Артем Смирнов

россия, владивосток, псб (банк псб), вера подгузова, максим древаль, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)