https://ria.ru/20240903/prosveschenie-1970126528.html

Проект "Просвещения" улучшил в Хабаровске средние баллы ЕГЭ по математике

Проект "Просвещения" улучшил в Хабаровске средние баллы ЕГЭ по математике - РИА Новости, 03.09.2024

Проект "Просвещения" улучшил в Хабаровске средние баллы ЕГЭ по математике

Средние баллы ЕГЭ по математике, физике, химии и биологии увеличились в Хабаровске благодаря работе проекта "Просвещение" за год, сообщила генеральный директор... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T05:40

2024-09-03T05:40

2024-09-03T05:40

хабаровск

владивосток

общество

наталья третьяк

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Средние баллы ЕГЭ по математике, физике, химии и биологии увеличились в Хабаровске благодаря работе проекта "Просвещение" за год, сообщила генеральный директор группы компаний "Просвещение" Наталья Третьяк. "Помимо того, что мы помогли детям преодолеть минимальный порог, этот проект оказал позитивное действие в целом на средний тестовый балл. Результаты по Хабаровску - мы видим, что средний балл по ЕГЭ также увеличился. И что очень важно, увеличилось число детей, которые набрали 80 баллов и выше", - сказала Третьяк во время сессии "Обучение профессии или раскрытие потенциала человека?" в рамках Восточного экономического форума. Согласно данным её презентации, средний балл по математике в регионе вырос более чем на 11%, по физике - почти на 7%, по химии - на 6%, а по биологии на 2%. Количество выпускников, набравших более 80 баллов по математике, увеличилось почти на 11%, по физике - более чем на 4%, по химии - на 5,5%, а по биологии на 3,2%. По данным результатов ЕГЭ прошлого года по всем субъектам Дальневосточного региона примерно треть выпускников не осваивали и не получали минимальный уровень баллов ЕГЭ по химии, биологии, математике и физике. "По большим блокам специалистов видим большой дефицит профессиональных компетенций. То есть это зачастую сами учителя не готовы в полной мере эффективно преподавать предмет, которому должны обучить детей", - отметила Третьяк. По её словам, в рамках проекта были проанализированы открытые результаты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и Рособрнадзора по прохождению ЕГЭ. Были разработаны отдельные контрольно-измерительные материалы, прошла диагностика, и по результатам определились проблемы - какие темы западают и в каких образовательных учреждениях. "Выработали конкретные рекомендации о повышении квалификации учителей, помогли внести изменения в учебный план, дополнив его дополнительными курсами и методической поддержкой… Число детей, которые не сдали ЕГЭ, не прошли минимальный порог, сократилось в разы. В некоторых случаях в семь раз, например, в Магадане", - уточнила Третьяк. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969522015.html

https://ria.ru/20240830/rosobrnadzor-1969525613.html

хабаровск

владивосток

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хабаровск, владивосток, общество, наталья третьяк, федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вэф — 2024 (восточный экономический форум)