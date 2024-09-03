https://ria.ru/20240903/primore-1970316686.html

В Приморье запустили грузовой мультимодальный комплекс

В Приморье запустили грузовой мультимодальный комплекс - РИА Новости, 03.09.2024

В Приморье запустили грузовой мультимодальный комплекс

Приморская группа компаний "Аква-Ресурсы" завершила первый этап инвестпроекта по реконструкции железнодорожной станции Угловая в Артемовском городском округе... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:17

2024-09-03T18:17

2024-09-03T18:17

приморский край

артёмовский городской округ

россия

алексей игнатенко

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Приморская группа компаний "Аква-Ресурсы" завершила первый этап инвестпроекта по реконструкции железнодорожной станции Угловая в Артемовском городском округе Приморского края, сообщает пресс-служба компании.Торжественное открытие станции состоялось 3 сентября. Работы по удлинению путей на станции с 646 до 3329 метров и переустройству коммуникаций на станции местный инвестор проводил по соглашению с РЖД. Инвестиции в первый этап проекта составили около миллиарда рублей, строительные работы заняли шесть месяцев.Отмечается, что в результате пропускная способность Угловой должна возрасти в два раза. Транспортно-логистический центр "Сухой порт" сможет принимать до трех 72-вагонных контейнерных состава в сутки, увеличить обработку экспортно-импортных грузов до 200 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового контейнера) в год и вместе с морским портом АО "Далькомхолод" создаст мультимодальный складской комплекс."Проект направлен, в том числе, на решение поставленных президентом России задач по ускорению товародвижения на сети железных дорог и реализуется в рамках механизма государственно-частного партнерства. Реконструкция станции Угловая не только кратно повысит пропускную способность "Сухого порта", но и разгрузит инфраструктуру РЖД", - отметил генеральный директор ГК "Аква-Ресурсы" Руслан Кондратов, его слова приводит пресс-служба.По данным на сайте правительства Приморского края, ТЛЦ "Сухой порт" – это уникальный по срокам строительства инновационный проект, который станет еще одним значимым центром по обработке контейнерных поездов в Свободном порту Владивосток. Впереди строительство второй очереди развития проекта – нового железнодорожного моста."Благодаря повышению провозной способности "Сухого порта" и станции Угловая мы делаем уверенный шаг навстречу ускоренной доставке контейнерных грузов с Дальнего Востока в другие регионы нашей страны. Это позволяет нам с гордостью сказать, что открытие новых подъездных путей станет важным вкладом в социально-экономическое развитие не только региона, но и всего Дальнего Востока", – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексей Игнатенко, его слова приводятся на сайте регионального правительства.

https://ria.ru/20240819/vodyanoy_olen-1966964972.html

приморский край

артёмовский городской округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, артёмовский городской округ, россия, алексей игнатенко