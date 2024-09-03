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Прокурор попросил заочно приговорить к пожизненному сроку командира ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/prigovor-1970310795.html
Прокурор попросил заочно приговорить к пожизненному сроку командира ВСУ
Прокурор попросил заочно приговорить к пожизненному сроку командира ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Прокурор попросил заочно приговорить к пожизненному сроку командира ВСУ
Прокурор просит заочно приговорить к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:48
2024-09-03T16:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда. "Прошу заочно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал гособвинитель. Как указало обвинение, Храпач в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной сласти, действуя в составе организованный группы, отдавал приказы о ракетных ударах по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области, которые не принимали участия в проведении СВО на Украине. В материалах дела сказано о четырех таких атаках. Действия Храпача привели к смертям и ранениям людей, а также причинению материального ущерба Минобороны РФ. Хамовнический райсуд Москвы в апреле заочно арестовал Храпача по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом, совершенных группой лиц по мотивам политической, расовой или иной ненависти. Кроме того, Верховный суд ДНР заочно осудил его на пожизненный срок за организацию убийства сотрудника военного следственного управления СК РФ Евгения Рыбакова. Как сообщало издание "Коммерсант", следователь погиб в результате обстрела гостиницы в Донецке. Соответствующий приказ, как установил суд, отдал комбриг ВСУ Дмитрий Храпач.
https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html
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происшествия, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокурор попросил заочно приговорить к пожизненному сроку командира ВСУ

Прокурор просит заочно приговорить к пожизненному сроку командира ВСУ Храпача

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.
«
"Прошу заочно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал гособвинитель.
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Как указало обвинение, Храпач в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной сласти, действуя в составе организованный группы, отдавал приказы о ракетных ударах по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области, которые не принимали участия в проведении СВО на Украине. В материалах дела сказано о четырех таких атаках. Действия Храпача привели к смертям и ранениям людей, а также причинению материального ущерба Минобороны РФ.
Хамовнический райсуд Москвы в апреле заочно арестовал Храпача по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом, совершенных группой лиц по мотивам политической, расовой или иной ненависти.
Кроме того, Верховный суд ДНР заочно осудил его на пожизненный срок за организацию убийства сотрудника военного следственного управления СК РФ Евгения Рыбакова. Как сообщало издание "Коммерсант", следователь погиб в результате обстрела гостиницы в Донецке. Соответствующий приказ, как установил суд, отдал комбриг ВСУ Дмитрий Храпач.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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