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Число совершенных иностранцами преступлений выросло на 12% в 2024 году - РИА Новости, 03.09.2024
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15:30 03.09.2024 (обновлено: 15:39 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/prestuplenie-1970286816.html
Число совершенных иностранцами преступлений выросло на 12% в 2024 году
Число совершенных иностранцами преступлений выросло на 12% в 2024 году - РИА Новости, 03.09.2024
Число совершенных иностранцами преступлений выросло на 12% в 2024 году
Иностранцы в РФ совершили в 2024 году более 23,8 тысячи криминальных деяний, число тяжких преступлений возросло на 12%, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:30
2024-09-03T15:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранцы в РФ совершили в 2024 году более 23,8 тысячи криминальных деяний, число тяжких преступлений возросло на 12%, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в режиме видеосвязи оперативное совещание о результатах работы следственных органов по расследованию преступлений, совершенных мигрантами."На совещании отмечено, что в текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935). Втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России", - говорится в сообщении.Отмечается, что на 69% возросло число криминальных проявлений трудовых мигрантов."В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов", - подчеркнули в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Общество
Число совершенных иностранцами преступлений выросло на 12% в 2024 году

СК РФ: иностранцы совершили более 23,8 тысячи преступлений в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета в Москве
Сотрудники Следственного комитета в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники Следственного комитета в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранцы в РФ совершили в 2024 году более 23,8 тысячи криминальных деяний, число тяжких преступлений возросло на 12%, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в режиме видеосвязи оперативное совещание о результатах работы следственных органов по расследованию преступлений, совершенных мигрантами.
"На совещании отмечено, что в текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935). Втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 69% возросло число криминальных проявлений трудовых мигрантов.
"В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов", - подчеркнули в СК.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
 
 
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