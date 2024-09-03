https://ria.ru/20240903/prestuplenie-1970286816.html

Число совершенных иностранцами преступлений выросло на 12% в 2024 году

Число совершенных иностранцами преступлений выросло на 12% в 2024 году - РИА Новости, 03.09.2024

Число совершенных иностранцами преступлений выросло на 12% в 2024 году

Иностранцы в РФ совершили в 2024 году более 23,8 тысячи криминальных деяний, число тяжких преступлений возросло на 12%, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:30

2024-09-03T15:30

2024-09-03T15:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранцы в РФ совершили в 2024 году более 23,8 тысячи криминальных деяний, число тяжких преступлений возросло на 12%, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в режиме видеосвязи оперативное совещание о результатах работы следственных органов по расследованию преступлений, совершенных мигрантами."На совещании отмечено, что в текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935). Втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России", - говорится в сообщении.Отмечается, что на 69% возросло число криминальных проявлений трудовых мигрантов."В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов", - подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество