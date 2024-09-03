https://ria.ru/20240903/pravila-1970110416.html
Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов
Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов - РИА Новости, 03.09.2024
Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов
Депутаты обсуждают законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении плавающей ставки по депозиту в течение трех дней, рассказал... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:17
2024-09-03T02:17
2024-09-03T02:17
экономика
богдан зварич
банки.ру
депозиты
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутаты обсуждают законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении плавающей ставки по депозиту в течение трех дней, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Речь идет о вкладах с плавающей процентной ставкой, которые предлагают многие кредитные организации. Они выгодны, когда ставка растет вслед за ключевой, но при начале цикла смягчения денежно-кредитной политики доход падает. Далеко не все вкладчики следят за ставками в экономике, поэтому их будут информировать, чтобы уменьшение начислений не стало сюрпризом.Для того, чтобы зарабатывать на подобных банковских продуктах, нужно очень хорошо понимать, как работают ставки в экономике. Рано или поздно регулятор перейдет от цикла роста к снижению ключевой ставки. "Вслед за этим будет снижаться и доходность. Поэтому, возможно, в некоторых случаях выгоднее выбрать продукт с фиксированной ставкой", — подытожил Зварич.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, богдан зварич, банки.ру, депозиты
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Депозиты
Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов
Аналитик Зварич: банки хотят обязать уведомлять об изменении ставки по депозиту
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости
. Депутаты обсуждают законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении плавающей ставки по депозиту в течение трех дней, рассказал агентству "Прайм"
главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Речь идет о вкладах с плавающей процентной ставкой, которые предлагают многие кредитные организации. Они выгодны, когда ставка растет вслед за ключевой, но при начале цикла смягчения денежно-кредитной политики доход падает. Далеко не все вкладчики следят за ставками в экономике, поэтому их будут информировать, чтобы уменьшение начислений не стало сюрпризом.
Для того, чтобы зарабатывать на подобных банковских продуктах, нужно очень хорошо понимать, как работают ставки в экономике. Рано или поздно регулятор перейдет от цикла роста к снижению ключевой ставки.
"Вслед за этим будет снижаться и доходность. Поэтому, возможно, в некоторых случаях выгоднее выбрать продукт с фиксированной ставкой", — подытожил Зварич.