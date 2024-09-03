Рейтинг@Mail.ru
Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/pravila-1970110416.html
Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов
Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов - РИА Новости, 03.09.2024
Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов
Депутаты обсуждают законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении плавающей ставки по депозиту в течение трех дней, рассказал... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:17
2024-09-03T02:17
экономика
богдан зварич
банки.ру
депозиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/91/1500439136_0:105:3106:1852_1920x0_80_0_0_013b442f8df3d975a4f8cd4d5f510a40.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутаты обсуждают законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении плавающей ставки по депозиту в течение трех дней, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Речь идет о вкладах с плавающей процентной ставкой, которые предлагают многие кредитные организации. Они выгодны, когда ставка растет вслед за ключевой, но при начале цикла смягчения денежно-кредитной политики доход падает. Далеко не все вкладчики следят за ставками в экономике, поэтому их будут информировать, чтобы уменьшение начислений не стало сюрпризом.Для того, чтобы зарабатывать на подобных банковских продуктах, нужно очень хорошо понимать, как работают ставки в экономике. Рано или поздно регулятор перейдет от цикла роста к снижению ключевой ставки. "Вслед за этим будет снижаться и доходность. Поэтому, возможно, в некоторых случаях выгоднее выбрать продукт с фиксированной ставкой", — подытожил Зварич.
https://ria.ru/20240803/stavka-1963799460.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/91/1500439136_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_c10e4ec084efabcf3ceae034682913ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, богдан зварич, банки.ру, депозиты
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Депозиты
Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов

Аналитик Зварич: банки хотят обязать уведомлять об изменении ставки по депозиту

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Отделение банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутаты обсуждают законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении плавающей ставки по депозиту в течение трех дней, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Речь идет о вкладах с плавающей процентной ставкой, которые предлагают многие кредитные организации. Они выгодны, когда ставка растет вслед за ключевой, но при начале цикла смягчения денежно-кредитной политики доход падает. Далеко не все вкладчики следят за ставками в экономике, поэтому их будут информировать, чтобы уменьшение начислений не стало сюрпризом.
Для того, чтобы зарабатывать на подобных банковских продуктах, нужно очень хорошо понимать, как работают ставки в экономике. Рано или поздно регулятор перейдет от цикла роста к снижению ключевой ставки.
"Вслед за этим будет снижаться и доходность. Поэтому, возможно, в некоторых случаях выгоднее выбрать продукт с фиксированной ставкой", — подытожил Зварич.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Аналитик назвал лучший способ сберечь деньги при высокой ставке
3 августа, 02:17
 
ЭкономикаБогдан ЗваричБанки.руДепозиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала