https://ria.ru/20240903/pravila-1970110416.html

Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов

Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов - РИА Новости, 03.09.2024

Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов

Депутаты обсуждают законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении плавающей ставки по депозиту в течение трех дней, рассказал... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T02:17

2024-09-03T02:17

2024-09-03T02:17

экономика

богдан зварич

банки.ру

депозиты

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутаты обсуждают законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении плавающей ставки по депозиту в течение трех дней, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Речь идет о вкладах с плавающей процентной ставкой, которые предлагают многие кредитные организации. Они выгодны, когда ставка растет вслед за ключевой, но при начале цикла смягчения денежно-кредитной политики доход падает. Далеко не все вкладчики следят за ставками в экономике, поэтому их будут информировать, чтобы уменьшение начислений не стало сюрпризом.Для того, чтобы зарабатывать на подобных банковских продуктах, нужно очень хорошо понимать, как работают ставки в экономике. Рано или поздно регулятор перейдет от цикла роста к снижению ключевой ставки. "Вслед за этим будет снижаться и доходность. Поэтому, возможно, в некоторых случаях выгоднее выбрать продукт с фиксированной ставкой", — подытожил Зварич.

https://ria.ru/20240803/stavka-1963799460.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, богдан зварич, банки.ру, депозиты