Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с Ми-171
Двое пострадавших при ЧП с Ми-171 находятся в тяжелом состоянии
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска
ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Пострадавшие при жесткой посадке вертолета МИ-171 в Иркутской области доставлены в Иркутскую областную больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Вертолет МИ-171 авиакомпании "Баргузин" во вторник совершил жесткую посадку в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Воздушное судно получило повреждения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время работы по эвакуации членов экипажа и пассажиров вертолета завершены.
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"По информации областного министерства здравоохранения, для встречи борта со спасателями в аэропорт были направлены две реанимационные бригады скорой помощи. Все находившиеся на борту 6 человек доставлены в иркутскую областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал Кобзев.
Он отметил, что поиски осложнялись труднодоступностью местоположения из-за гористой местности и лесов.
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