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Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с Ми-171 - РИА Новости, 03.09.2024
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17:02 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/postradavshie-1970314792.html
Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с Ми-171
Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с Ми-171 - РИА Новости, 03.09.2024
Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с Ми-171
Пострадавшие при жесткой посадке вертолета МИ-171 в Иркутской области доставлены в Иркутскую областную больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:02
2024-09-03T17:02
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
ми-171
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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Пострадавшие при жесткой посадке вертолета МИ-171 в Иркутской области доставлены в Иркутскую областную больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. Вертолет МИ-171 авиакомпании "Баргузин" во вторник совершил жесткую посадку в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Воздушное судно получило повреждения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время работы по эвакуации членов экипажа и пассажиров вертолета завершены. "По информации областного министерства здравоохранения, для встречи борта со спасателями в аэропорт были направлены две реанимационные бригады скорой помощи. Все находившиеся на борту 6 человек доставлены в иркутскую областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал Кобзев. Он отметил, что поиски осложнялись труднодоступностью местоположения из-за гористой местности и лесов.
https://ria.ru/20240901/vertolet-1969860203.html
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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, ми-171
Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев, Ми-171
Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с Ми-171

Двое пострадавших при ЧП с Ми-171 находятся в тяжелом состоянии

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска
Место происшествия, где вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Пострадавшие при жесткой посадке вертолета МИ-171 в Иркутской области доставлены в Иркутскую областную больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Вертолет МИ-171 авиакомпании "Баргузин" во вторник совершил жесткую посадку в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Воздушное судно получило повреждения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время работы по эвакуации членов экипажа и пассажиров вертолета завершены.
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"По информации областного министерства здравоохранения, для встречи борта со спасателями в аэропорт были направлены две реанимационные бригады скорой помощи. Все находившиеся на борту 6 человек доставлены в иркутскую областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал Кобзев.
Он отметил, что поиски осложнялись труднодоступностью местоположения из-за гористой местности и лесов.
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