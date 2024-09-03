https://ria.ru/20240903/postradavshie-1970314792.html

Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с Ми-171

Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с Ми-171 - РИА Новости, 03.09.2024

Иркутский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с Ми-171

Пострадавшие при жесткой посадке вертолета МИ-171 в Иркутской области доставлены в Иркутскую областную больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:02

2024-09-03T17:02

2024-09-03T17:02

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

ми-171

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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Пострадавшие при жесткой посадке вертолета МИ-171 в Иркутской области доставлены в Иркутскую областную больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. Вертолет МИ-171 авиакомпании "Баргузин" во вторник совершил жесткую посадку в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Воздушное судно получило повреждения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время работы по эвакуации членов экипажа и пассажиров вертолета завершены. "По информации областного министерства здравоохранения, для встречи борта со спасателями в аэропорт были направлены две реанимационные бригады скорой помощи. Все находившиеся на борту 6 человек доставлены в иркутскую областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал Кобзев. Он отметил, что поиски осложнялись труднодоступностью местоположения из-за гористой местности и лесов.

https://ria.ru/20240901/vertolet-1969860203.html

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иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутская область, игорь кобзев, ми-171