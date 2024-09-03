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Пострадавшая после атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове умерла - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:21 03.09.2024 (обновлено: 13:11 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/postradavshaya-1970133042.html
Пострадавшая после атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове умерла
Пострадавшая после атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове умерла - РИА Новости, 03.09.2024
Пострадавшая после атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове умерла
Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, умерла в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:21
2024-09-03T13:11
специальная военная операция на украине
саратов
происшествия
роман бусаргин
энгельс
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САРАТОВ, 3 сен — РИА Новости. Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, умерла в больнице, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.&quot;Скончалась (пациентка. — Прим. ред.)&quot;, — сказали в пресс-службе ведомства.Информацию о смерти пострадавшей Гульнары Темралиевой подтвердил в Telegram-канале саратовский губернатор Роман Бусаргин."Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", — написал глава региона.Бусаргин 26 августа сообщил, что из-за атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализировали женщину. В областном Минздраве РИА Новости уточняли, что травмы получили четыре человека, одну пострадавшую отправили в больницу, где ей сделали операцию, она находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме того, из-за атаки повреждения получили многоэтажка в Энгельсе и еще четыре частных дома.
https://ria.ru/20240903/belgorod-1970133340.html
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саратов, происшествия, роман бусаргин, энгельс
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Происшествия, Роман Бусаргин, Энгельс
Пострадавшая после атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове умерла

Пострадавшая после атаки БПЛА на 40-этажный дом в Саратове скончалась в больнице

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 сен — РИА Новости. Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, умерла в больнице, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
«

"Скончалась (пациентка. — Прим. ред.)", — сказали в пресс-службе ведомства.

Информацию о смерти пострадавшей Гульнары Темралиевой подтвердил в Telegram-канале саратовский губернатор Роман Бусаргин.
"Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", — написал глава региона.
Бусаргин 26 августа сообщил, что из-за атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализировали женщину. В областном Минздраве РИА Новости уточняли, что травмы получили четыре человека, одну пострадавшую отправили в больницу, где ей сделали операцию, она находилась в тяжелом состоянии в реанимации.
Кроме того, из-за атаки повреждения получили многоэтажка в Энгельсе и еще четыре частных дома.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовПроисшествияРоман БусаргинЭнгельс
 
 
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