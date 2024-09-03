https://ria.ru/20240903/postradavshaya-1970133042.html

Пострадавшая после атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове умерла

Пострадавшая после атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове умерла - РИА Новости, 03.09.2024

Пострадавшая после атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове умерла

Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, умерла в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:21

2024-09-03T07:21

2024-09-03T13:11

специальная военная операция на украине

саратов

происшествия

роман бусаргин

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САРАТОВ, 3 сен — РИА Новости. Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника неделю назад, умерла в больнице, сообщили РИА Новости в Минздраве региона."Скончалась (пациентка. — Прим. ред.)", — сказали в пресс-службе ведомства.Информацию о смерти пострадавшей Гульнары Темралиевой подтвердил в Telegram-канале саратовский губернатор Роман Бусаргин."Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", — написал глава региона.Бусаргин 26 августа сообщил, что из-за атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализировали женщину. В областном Минздраве РИА Новости уточняли, что травмы получили четыре человека, одну пострадавшую отправили в больницу, где ей сделали операцию, она находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме того, из-за атаки повреждения получили многоэтажка в Энгельсе и еще четыре частных дома.

https://ria.ru/20240903/belgorod-1970133340.html

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саратов, происшествия, роман бусаргин, энгельс