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Генерал Попов просит привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев - РИА Новости, 03.09.2024
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16:55 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/popov-1970312631.html
Генерал Попов просит привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев
Генерал Попов просит привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев - РИА Новости, 03.09.2024
Генерал Попов просит привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты по своему делу нескольких экс-сослуживцев из его бывшей... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:55
2024-09-03T16:55
происшествия
россия
запорожская область
иван попов (генерал)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты по своему делу нескольких экс-сослуживцев из его бывшей зоны ответственности на фронте, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что генерал продолжает знакомиться с материалами дела несмотря на то, что 235-й гарнизонный военный суд частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября включительно, данное постановление защита уже обжаловала. Сам генерал находится под домашним арестом и пробудет там как минимум до 11 октября. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
https://ria.ru/20240820/podpis-1967269542.html
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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Генерал Попов просит привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев

Генерал Попов просит привлечь как свидетелей защиты нескольких командиров

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Генерал-майор Иван Попов
Генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты по своему делу нескольких экс-сослуживцев из его бывшей зоны ответственности на фронте, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - сказал собеседник агентства.
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Он также рассказал, что генерал продолжает знакомиться с материалами дела несмотря на то, что 235-й гарнизонный военный суд частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября включительно, данное постановление защита уже обжаловала.
Сам генерал находится под домашним арестом и пробудет там как минимум до 11 октября.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест.
Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
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ПроисшествияРоссияЗапорожская областьИван Попов (генерал)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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