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США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 03.09.2024 (обновлено: 19:40 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/pomosch-1970352395.html
США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине
США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 03.09.2024
США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине
США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:33
2024-09-03T19:40
сша
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
джон кирби
нато
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Всего 10 дней назад мы объявили об очередном предоставлении военной помощи... В ближайшие недели будет еще больше", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя поддержку Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html
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сша, украина, в мире, россия, джон кирби, нато, сергей лавров
США, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джон Кирби, НАТО, Сергей Лавров
США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине

Белый дом: США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Всего 10 дней назад мы объявили об очередном предоставлении военной помощи... В ближайшие недели будет еще больше", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя поддержку Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреРоссияДжон КирбиНАТОСергей Лавров
 
 
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