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США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине
США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 03.09.2024
США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине
США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:33
2024-09-03T19:33
2024-09-03T19:40
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Всего 10 дней назад мы объявили об очередном предоставлении военной помощи... В ближайшие недели будет еще больше", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя поддержку Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, в мире, россия, джон кирби, нато, сергей лавров
США, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джон Кирби, НАТО, Сергей Лавров
США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине
Белый дом: США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине