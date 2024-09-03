https://ria.ru/20240903/pomosch-1970352395.html

США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине

США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 03.09.2024

США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине

США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:33

2024-09-03T19:33

2024-09-03T19:40

сша

украина

специальная военная операция на украине

в мире

россия

джон кирби

нато

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США намерены в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Всего 10 дней назад мы объявили об очередном предоставлении военной помощи... В ближайшие недели будет еще больше", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя поддержку Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html

сша

украина

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сша, украина, в мире, россия, джон кирби, нато, сергей лавров